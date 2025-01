Saída dos EUA do Acordo de Paris terá "impacto significativo" na COP30 (Brasil)

A decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris terá um "impacto significativo" na preparação da COP30 no Brasil, afirmou nesta terça-feira (21) o recém-nomeado presidente da conferência ambiental da ONU.

"Não há a menor dúvida que [a saída dos EUA] terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um pais tão importante está se desligando desse processo", declarou aos jornalistas André Corrêa do Lago, designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para liderar o evento que acontecerá em novembro em Belém, no Pará.

