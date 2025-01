Petróleo fecha em queda após Trump prometer aumento na produção

As cotações do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (21), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar na véspera "emergência energética" para aumentar a produção de hidrocarbonetos nos Estados Unidos, reduzir o custo da energia e combater a inflação.

O preço do barril do Brent do mar do Norte para entrega em março cedeu 1,07%, fechando em 79,29 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate para fevereiro registrou uma forte queda, de 2,56%, encerrando o pregão em 75,89 dólares.

Trump pretende aumentar a produção de petróleo e gás para "encher as reservas estratégicas" e "exportar energia americana para o mundo inteiro", disseram os analistas do DNB com base em seu discurso.

O republicano repetiu seu antigo slogan "We will drill, baby, drill" ("Nós vamos perfurar, querida, perfurar") para se referir à sua predileção por combustíveis fósseis.

A ideia do presidente americano é produzir hidrocarbonetos a custos mais baixos para frear os preços e aumentar a capacidade de consumo dos americanos.

"Essa é uma das razões pelas quais os preços [do petróleo] caíram hoje", disse à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.

Trump busca "aumentar a pressão pública sobre a indústria para acrescentar barris à aquela que já é a maior produção que vimos", resumiu sobre o recorde registrado pelos Estados Unidos.

"É difícil conceber a noção de 'emergência energética' quando os Estados Unidos produziram 13,2 milhões de barris de petróleo por dia em 2024, mais do que qualquer outro país", afirmou à AFP Stewart Glickman, da CFRA.

Segundo Volkmar Baur, analista do Commerzbank, o mercado espera saber "como Trump abordará as sanções contra a Rússia recentemente adotadas pelo governo de (Joe) Biden" e pelo Reino Unido, as quais elevaram os preços do petróleo.

pml-ni/els/spi/mr/cjc/jb/am

© Agence France-Presse