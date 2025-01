Casal é morto na frente do filho em MT; dívida seria motivo do crime

Um casal foi morto a tiros na frente do filho de 12 anos nesta segunda-feira (20) em São Félix do Araguaia (MT), a quase 1,2 mil km de Cuiabá, no Mato Grosso. Um homem de 40 anos é procurado pela polícia.

O que aconteceu

Casal de ruralistas foi morto em casa. Segundo o boletim de ocorrência, o casal identificado como Romildo Borges Martins, 40, e Crislene Aparecida Ferreira Alves, 39, foram assassinados em uma propriedade rural da cidade mato-grossense.

Adolescente viu o crime. À polícia, o adolescente de 12 anos, que estava em casa, afirmou que viu o pai morto do lado de fora da casa e o suspeito, o produtor rural Cleuco Gomes de Brito, 40, atirar contra a mãe. Segundo policiais, o garoto disse que, com medo, correu e se escondeu.

O produtor rural Cleuco Gomes de Brito, suspeito do crime Imagem: Reprodução

Crime foi motivado por dívida, segundo a polícia. As investigações da Polícia Civil identificaram que Romildo comprou 800 cabeças de gado de Cleuco, com pagamento parcelado e com juros, mas atrasou algumas parcelas, o que provocou ameaças do suspeito que culminaram no homicídio.

Cleuco foi cobrar pessoalmente a dívida. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito e a vítima discutiram. Crislene tentou apartar a briga, mas Cleuco sacou a arma e atirou contra o casal, que morreu no local.

Homem estava acompanhado. Testemunhas disseram às autoridades que o suspeito estava acompanhado de uma mulher que fugiu em um carro no momento do crime. Cleuco, por sua vez, diz a polícia, correu para o meio do mato e não foi encontrado desde então. A polícia continua investigando o caso e procurando o produtor rural.