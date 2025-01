Trump toma posse com discurso marcado por promessas e polêmicas

No interior do Capitólio, o primeiro discurso de Donald Trump deu o tom de sua nova administração. Após criticar abertamente a gestão de Joe Biden, seu antecessor, o 47° chefe da Casa Branca enumerou as medidas que pretende tomar, com ênfase para a questão migratória e o protecionismo econômico.

Luciana Rosa, de Washington para a RFI, com agências

Donald Trump foi empossado pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts, marcando um retorno político após condenações criminais. Seu vice, JD Vance, foi empossado por Brett Kavanaugh.

O novo presidente abriu seu discurso criticando a gestão anterior e foi aplaudido ao dizer que o governo de Biden não soube como agir diante das catástrofes naturais recentes no país. Em seguida, declarou que o declínio dos Estados Unidos chegou ao fim e que "a era dourada da América começa agora", prometendo medidas polêmicas desde o início de sua administração. Entre as ações esperadas estão a reversão do direito à cidadania por nascimento e o reforço da fronteira com o México.

"Primeiramente, vou decretar emergência nacional em nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais vão ser bloqueadas imediatamente e iniciaremos o processo de envio de milhões e milhões de estrangeiros criminosos para os locais de onde vieram", afirmou o presidente republicano.

Trump também anunciou o perdão a alguns envolvidos nos ataques contra o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, após sua derrota nas eleições passadas, e disse que declarará grupos criminosos, como o venezuelano Tren de Aragua e o salvadorenho MS-13, como terroristas, ordenando expulsão de seus membros dos Estados Unidos.

A cerimônia contou com uma lista de convidados que incluiu líderes políticos, ex-presidentes e bilionários influentes, como Elon Musk, Jeff Bezos, e Mark Zuckerberg. A cantora Carrie Underwood emocionou o público ao interpretar "America the Beautiful".

Canal do Panamá e questão de gênero

Trump também destacou sua admiração pelo ex-presidente William McKinley, sugerindo que os Estados Unidos deveriam recuperar o controle do Canal do Panamá, embora sua afirmação de que a China opera o canal seja incorreta - o controle do canal é administrado pelo Panamá. O chefe de Estado também reafirmou que pretende rebatizar o Golfo do México. "Mudaremos o nome para Golfo da América", lançou.

Além disso, o novo presidente anunciou uma ambiciosa meta espacial, afirmando que os Estados Unidos irão "perseguir nosso destino manifesto entre as estrelas" e plantar a bandeira americana em Marte. A declaração provocou reações na plateia, incluindo uma celebração entusiasmada de Elon Musk, fundador da SpaceX.

Trump agradeceu às comunidades hispânica e afro-americana, que contribuíram com sua vitória. "Não os esquecerei", disse ele. No entanto, foi taxativo sobre mudanças que pretende implementar em algumas ações ligadas à diversidade. "Acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas pública e privada. A partir de hoje, a política do governo dos Estados Unidos é de que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino", ressaltou Trump.

Com um tom combativo e promessas grandiosas, Trump deixou claro que seu segundo mandato será marcado por ações controversas e pela tentativa de consolidar seu legado.