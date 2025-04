Ronilso: 'Moraes estaria mais seguro em voo de carreira do que em estádio'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), estaria muito mais seguro em um voo de carreira do que em estádio com quase 50 mil pessoas, avaliou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

Segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, Moraes usou uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar de Brasília a São Paulo na quarta (26), um dia antes de ser flagrado acompanhando o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista, em Itaquera, zona leste da capital paulista. O ministro alega questão de segurança.

Ele [Moraes] estaria muito mais seguro em um avião de carreira do que em um estádio de futebol. É uma conta que não fecha, não faz muito sentido.

Você fazer toda essa justificativa por questão de segurança para, no fim, se expor em um lugar onde a segurança é extremamente frágil. Seria muito mais seguro na classe executiva, entrando com prioridade, sentando lá na frente, o primeiro a descer. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

A partida registrou mais de 48 mil torcedores presentes, o maior público na história da arena Neo Química, em 2025. Na ocasião, o Corinthians empatou com o Palmeiras e levou o título do Paulistão —na partida de ida, a equipe de Ramón Díaz ganhou por 1 a 0. Moraes é torcedor do Corinthians.

Eu diria que, aqui, faltou a leitura e o bom senso mesmo. Eu acho que, não só para não dar [argumentos] a bolsonaristas, mas realmente é uma questão de bom senso público, no sentido de dar exemplo e mostrar aquilo que realmente é relevante. Surreal. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Bolsonaro ironizou Moraes

Em entrevista ao canal AuriVerde Brasil, Bolsonaro criticou o uso da aeronave por Moraes e afirmou que, se "Alexandre de Moraes salvou o Brasil de uma ditadura, deveria viajar em um avião de carreira".

"Se sou Alexandre de Moraes e salvei o Brasil de uma ditadura, livrei o país de um golpe, fui um herói nacional, deveria viajar em um avião de carreira e ser aplaudido. Mas é preciso ver que isso não é verdade, a realidade é completamente outra", disse.

Maierovitch: Pedido para prender Bolsonaro não tem pé nem cabeça

A solicitação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), feita por vereadora do PT (Partido dos Trabalhadores) em um requerimento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), é um absurdo e viola a Constituição, analisou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.

Esse pedido não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É um absurdo do absurdo. As pessoas têm o direito à manifestação. Ou será que o pessoal, apoiadores do presidente Lula, quando ele estava preso, se colocaram de frente para a prisão, armaram barraquinhas, fizeram manifestações... ora, isso é livre exercício de manifestação de direito de reunião. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

A notícia-crime foi apresentada contra o ex-presidente pela vereadora Liana Cristina (PT), do Recife, e por Victor Fialho, aliado da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE), que fez palanque para o presidente Lula (PT) em 2022 como candidata ao governo de Pernambuco. A peça pede a prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia aos crimes do 8 de Janeiro.

Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: