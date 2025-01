Trump assina ordem executiva para tirar EUA do acordo climático de Paris

O presidente americano, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (20), uma ordem executiva para tirar, pela segunda vez, os Estados Unidos do Acordo climático de Paris, um ato desafiador para os esforços globais para enfrentar o aquecimento global, enquanto eventos climáticos extremos se espalham pelo mundo.

Em seguida, Trump assinou uma carta formal dirigida à ONU, notificando a organização sobre a decisão do país de deixar o acordo histórico de 2015, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que impulsionam as mudanças climáticas.

ia/sms/mvv

© Agence France-Presse