Site da Casa Branca destaca Trump: 'América está de volta'

O site oficial da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos e principal local de trabalho do presidente Donald Trump pelos próximos quatro anos, já destaca seu novo governo, dizendo que "a América está de volta".

O que aconteceu

Trump tomou posse nesta terça-feira, 20. Poucos minutos depois, a página da Casa Branca deu destaque ao novo presidente, sua esposa Melania Trump e ao vice, J.D. Vance, trazendo um breve perfil de cada um e dos integrantes do secretariado da nova administração. O nome de Elon Musk não aparece na lista.

Todos os dias eu estarei lutando por vocês com cada respiração do meu corpo. Não descansarei até que tenhamos entregue a América forte, segura e próspera que nossos filhos merecem e que vocês merecem. Esta será realmente a era de ouro da América diz a mensagem do presidente norte-americano no portal.

Presidente classifica vitória em 2024 como 'esmagadora'. A página que traz um breve perfil do novo comandante dos EUA abre a apresentação afirmando que o retorno do empresário à Casa Branca busca "dar continuidade aos seus sucessos anteriores e usar seu mandato para rejeitar as políticas extremistas da esquerda radical, ao mesmo tempo em que proporciona melhorias tangíveis na qualidade de vida do povo americano"

Página diz que magnata "define a história de sucesso americana". O texto que descreve Trump afirma que ele "estabeleceu os padrões de excelência" em seus negócios na vida privada e na vida pública, relembrando que o magnata chegou ao cargo em sua primeira disputa, 2016, contra Hillary Clinton

Site traz seis prioridades do governo. De acordo com o site, seis pontos serão as prioridades do governo Trump-Vance: fim da inflação e redução de custos, redução de impostos, proteção das fronteiras, restauração da paz pela força, domínio americano na área de energia e tornar as "grandes cidades americanas seguras novamente".