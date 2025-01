Pelos adversários, eleição de 2026 já começou, diz Lula ao abrir reunião ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na abertura da reunião ministerial desta segunda-feira, 20, que "2026 já começou" e que seus adversários políticos "já estão em campanha".

"2026 já começou, não por nós, que temos que capinar, mas pelos adversários a eleição do ano que vem já começou. Eles já estão em campanha. Nós não podemos antecipar campanha porque temos de trabalhar e entregar ao povo o que ele precisa", declarou o presidente diante de seus ministros.

Lula afirmou, ainda, que o governo precisa ter a compreensão de que a população trabalhadora atualmente não tem os mesmos desejos que a dos anos 1980, quando o PT foi fundado.

"É importante que a gente compreenda que o povo com que estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 1980, que queria ter emprego em fábrica com carteira assinada. É um povo que está virando empreendedor e precisamos aprender a trabalhar com essa nova formação do povo brasileiro", afirmou.

O presidente afirmou que o governo seja "exigido". "Eu jamais reclamarei pelo fato de o povo nos cobrar. Reclamarei se não tivermos capacidade de entregar tudo aquilo que nos comprometemos", completou.