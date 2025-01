Crise do Pix: Lula diz a ministros para não subirem portaria sem permissão

O presidente Lula (PT) exigiu publicamente dos ministros que todas as portarias significativas de secretarias do governo passem pelo crivo da Casa Civil, durante a primeira reunião ministerial de 2025, nesta segunda (20).

O que aconteceu

Recado ocorre após a confusão envolvendo mudanças no Pix na semana passada. Membros do governo admitem que o episódio foi, de longe, o pior acontecimento nestes dois anos de mandato de Lula e consideram o recuo uma tentativa irrisória de estancar a sangria.

Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República, pela Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República.

Lula, em reunião ministerial

Lula foi pego de surpresa pela crise do Pix. A portaria que aumentava a fiscalização foi publicada em outubro do ano passado, mas só começou a valer a partir de janeiro, quando a oposição se aproveitou do caso para divulgar desinformação.

Episódio ligou um alerta para 2026 e rendeu, inclusive, críticas internas. A avaliação é que o governo subestimou a reação e não soube como reagir. De início, focou em tentar desmentir as fake news, com participação de Lula, mas aliados dizem que o governo perdeu o timing, quando notou que comerciantes estavam negando pagamento por Pix ou cobrando taxas extras.

Lula também mostrou preocupação com a inflação. Entre os resultados econômicos do governo, a constante alta no preço dos alimentos (baixar foi uma das principais promessas do petista na campanha de 2022) e dos combustíveis preocupa o Planalto e deverá ser o principal foco da equipe econômica para os dois próximos anos.

Se a gente trabalhou com 'União e Reconstrução' [slogan do mandato], agora é reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque alimentos estão caros na mesa do trabalhador.

Lula

Primeira reunião ministerial de 2025

Lula promove o primeiro encontro ministerial do ano na Granja do Torto. Com o retorno de todos os ministros das férias, é também a primeira reunião ministerial de Sidônio Palmeira no comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social) no lugar de Paulo Pimenta.

Sidônio deverá ter um papel relevante no encontro. Geralmente, as reuniões de começo de ano servem para que cada um apresente o que tem feito e mostre o que está programado para o ano vigente. Desta vez, espera-se uma reunião de reposicionamento.

Insatisfeito com os rumos da imagem do governo, Lula promoveu uma fala de cobrança. Não só com expectativa de uma reforma na Esplanada (o que faz dessa a última reunião de alguns presentes), o presidente quer também mudança na atitude de quem fica.

Lula quer reforçar a seus ministros que há um problema em como o governo tem sido visto. Como pontapé, colocou Sidônio para articular uma coordenação com todas as pastas. O novo ministro tem carta branca do presidente para dar broncas, reclamar e pedir alterações em estratégias de outros ministérios, o que já começou a acontecer.

O presidente também cobrou mais entregas concretas, que impactem no cotidiano da população de forma imediata. Se ele diz que os feitos não chegam aos cidadãos, quer cobrar que estas conquistas existam. Como o UOL mostrou, Lula alçava 2024 como o "ano da colheita", mas, sem ter tanto a entregar, postergou esta alcunha para 2025.

No Planalto, já se fala que a campanha de 2026 começou. Com o susto na crise do Pix, espera-se que o presidente cobre ainda mais resultado de seus ministros, enquanto dialoga com partidos da base, como MDB e PSD, e faz possíveis trocas na Esplanada, visando mais tranquilidade no Congresso e alianças para as próximas eleições.