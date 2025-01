Governador do Pará parabeniza Trump e o convida para a COP30

Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para parabenizar Donald Trump pela sua posse e o convidar para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontece em Belém em novembro.

O que aconteceu

Helder Barbalho começou a publicação no X dizendo que os Estados Unidos "são a maior potência econômica mundial, o maior parceiro do Brasil nas Américas." Ele parabenizou o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pela sua posse.

"Esperamos contar com sua presença na COP30 para discutir o futuro do planeta", convidou Barbalho. Entretanto, Trump é conhecido pelo seu ceticismo em relação às mudanças climáticas.

Durante sua campanha, Trump descreveu as mudanças climáticas como "uma das maiores tapeações de todos os tempos". Para o novo mandato, ele prometeu reforçar o uso de combustíveis fósseis e acabar com políticas ambientais estabelecidas pelo seu antecessor, Joe Biden.

"Não temos ilusões de que este não será um governo destrutivo", disse Rachel Cleetus, diretora de políticas para clima e energia da União de Cientistas Preocupados (UCS), à Deutsche Welle. Cleetus diz não acreditar que o novo governo Trump irá usar pesquisa climática consolidada para "orientar a boa formulação de políticas" e agir no "interesse público".

O novo chefe da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin, se opôs à proteção ambiental e aos investimentos em energia limpa enquanto era congressista em Nova York. Zeldin deve retirar regras rigorosas introduzidas pelo governo Biden para controle da poluição do ar e da água, extração de combustíveis fósseis, biodiversidade e substâncias tóxicas.

O que é a COP30

Belém receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A conferência acontece anualmente. No encontro, líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

Encontro acontece em novembro de 2025. Segundo o governo federal, "a COP30 representa uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global."

Temas climáticos de interesse global serão discutidos durante o evento. Entre eles, destacam-se a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, e justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.