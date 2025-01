Colheita de soja atinge 1,41% da área em MT, diz Imea

São Paulo, 20 - A colheita da soja em Mato Grosso alcança 1,41% da área cultivada, avanço de 0,71 ponto porcentual em relação à semana anterior, segundo dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O ritmo está significativamente mais lento que no mesmo período da safra 2023/24, quando 12,82% da área já havia sido colhida, uma diferença de 11,41 pontos porcentuais.O médio-norte, principal região produtora do Estado, registra o maior porcentual de área colhida, com 2,15% dos trabalhos concluídos, avanço de 0,98 ponto porcentual na semana. Mesmo assim, a região apresenta atraso de 15,93 pontos porcentuais em relação ao mesmo período da safra anterior, quando havia colhido 18,08% da área.A região oeste, que tradicionalmente lidera o início da colheita no Estado, mantém o maior atraso comparativo, com apenas 1,10% da área colhida ante 23,45% no mesmo período do ano passado, uma diferença de 22,35 pontos porcentuais. As regiões nordeste e noroeste apresentam os menores índices de colheita, com 0,57% e 1,13% da área colhida, respectivamente.O sudeste e o centro-sul do Estado registraram os maiores avanços semanais junto com o médio-norte, ambos com progressão de 0,98 ponto porcentual, atingindo 1,64% e 0,94% da área colhida, respectivamente. A região norte avançou 0,63 ponto porcentual na semana, alcançando 1,33% da área colhida.O atraso na colheita reflete o plantio mais tardio da safra 2024/25, afetado pela irregularidade das chuvas durante a janela ideal de semeadura entre setembro e outubro do ano passado, além das precipitações atuais que impedem o avanço das colheitadeiras.