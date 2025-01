Bebê de 2 anos dado como morto pelo Hamas está na lista para ser liberto

Kfir Bibas, sequestrado aos 9 meses em um ataque a um kibutz (comunidade agrária coletiva), em Israel, chegou a ser dado como morto pelo Hamas, mas agora está na lista de reféns a serem libertos.

O que aconteceu

Kfir, seu irmão Ariel, então com 4 anos, e seus pais, Shiri e Yarden Bibas, foram levados por militantes do Hamas. O sequestro aconteceu durante o ataque ao kibutz Nir Oz, no dia 7 de outubro de 2023, próximo à fronteira com Gaza. Na ocasião, o menino tinha apenas 9 meses, o que o torna o refém mais jovem mantido em Gaza desde o início do conflito.

Durante o protesto semanal em Tel Aviv, Eli Bibas, avô de Kfir e Ariel, relembrou o impacto emocional da situação. "Como é possível que meu neto passe seu segundo aniversário em cativeiro?", disse à AFP. Durante o cativeiro, Kfir completou dois anos de idade, nunca tendo celebrado um aniversário fora do cativeiro.

Segundo as autoridades israelenses, houve diversas tentativas de obter informações sobre o paradeiro da família. O porta-voz Daniel Hagari afirmou que "todos os esforços possíveis estão sendo feitos para garantir a segurança dos reféns e informar suas famílias".

No acordo de cessar-fogo, a família Bibas foi incluída na lista de 33 reféns a serem libertados na primeira fase. Segundo o Jerusalem Post, a libertação deve ocorrer nos próximos dias, após um ano e três meses de cativeiro. O acordo prevê também a troca de reféns por prisioneiros palestinos, um ponto central das negociações.

A história de Kfir ganhou destaque global, com manifestações de solidariedade e campanhas por sua libertação. Segundo o New York Post, as imagens do menino e o irmão, Ariel, como os reféns mais jovens do conflito chamaram atenção tanto em Israel quanto no exterior.

Os protestos em Tel Aviv continuam a reunir multidões pedindo a libertação de todos os reféns. Segundo a AFP, ativistas descreveram Kfir e Ariel como "um símbolo da maldade do conflito, mas também da vitória da vida". Fotos das crianças continuam circulando nas redes sociais, acompanhadas de mensagens de esperança.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o momento em que a família foi levada sob a mira de armas. As imagens, amplamente compartilhadas, mostram Shiri Bibas tentando acalmar Ariel, de 4 anos, enquanto carregava Kfir nos braços.

Segundo as autoridades israelenses, o vídeo foi analisado como prova de que a família estava viva imediatamente após o ataque. "Ver essas imagens é devastador, mas nos dá esperanças de que eles possam ser resgatados com vida", declarou Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel. As imagens mostram Shiri segurando Ariel e Kfir, enquanto são escoltados por homens armados até um veículo.

As condições de cativeiro permaneceram um mistério, até que o Hamas anunciou em novembro de 2024 que eles teriam morrido em bombardeios israelenses, uma informação depois desmentida. O vídeo gerou grande comoção ao mostrar a mãe protegendo seus filhos com um lençol, enquanto Ariel, de cabelos ruivos, tentava se manter próximo a ela.