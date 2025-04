Petrópolis faz ações de prevenção contra temporal na região serrana

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, realizou nesta quarta-feira (2) reunião com todas as secretarias de governo e órgãos públicos com a finalidade de preparar a cidade para o final de semana próximo. A Defesa Civil prevê a chegada de um temporal com risco de raios e rajadas de vento.

Segundo o prefeito Hingo Hammes disse que a mudança do clima, com a chegada de uma frente fria, aliada a um canal de umidade, pode trazer temporais com riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos.

Rio tem dia de calor e espera chuva muito forte na sexta e no sábado. "A reunião é para alinharmos nossas ações e termos efetividade, caso se confirme a previsão. É importante estarmos unidos e preparados para a resolução dos problemas que possam vir a acontecer. Vamos torcer para que os modelos meteorológicos não se confirmem, mas caso ocorra que estejamos preparados para a pronta resposta", afirmou.

De acordo com o aviso meteorológico da Defesa Civil, com vigência das 8h desta quinta-feira (3) até as 23h59 de domingo (6), há previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia. Na sexta-feira (4), há previsão de chuva moderada a muito forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento ao longo do dia e se intensificando a partir da noite.

Para o sábado (5), a previsão é de chuva moderada a muito forte, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Para o domingo (6), deve ocorrer chuva fraca a moderada a partir do período da manhã. Em função da intensidade e continuidade das chuvas, são esperados acumulados significativos no período de vigência do aviso meteorológico.

"Estamos preparados para atender a população caso se confirme a previsão. O nosso objetivo é prezar pelas vidas das pessoas, trabalhar para que a cidade fique segura", ressaltou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

Ações emergenciais: