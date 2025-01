BC anuncia criação de 10 novos rankings Top 5 do Focus e fim do ranking de IGP-M

O Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira, mudanças nos rankings Top 5 do relatório Focus. A autarquia decidiu criar 10 novas classificações, além de alterar a metodologia dos rankings de IPCA Cesta. O Top-5 de IGP-M deixará de ser calculado. As mudanças valem a partir desta sexta-feira, 24.

Como mostrou o Broadcast em dezembro, o BC já estudava promover mudanças no Top-5 do Focus no início deste ano. A autoridade monetária considera que os rankings são uma ferramenta importante para incentivar instituições financeiras a enviar respostas para o boletim.

Os novos rankings Top 5 Fiscal Cesta de Longo Prazo, Ano Corrente (LPAc) e Longo Prazo, Ano Seguinte (LPAs) vão considerar quatro variáveis do sistema: Dívida Líquida do Setor Público (DSLP) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do PIB, resultado primário e resultado nominal.

Dois outros rankings de PIB Cesta também serão criados, nas modalidades LPAc e LPAs, calculados a partir da ponderação das projeções de PIB pela ótica da oferta (agropecuária, indústria e serviços) e pela ótica da demanda (consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, exportações e importações).

Também serão criados três rankings Top 5 para o PIB total: médio prazo trimestral, médio prazo anual e LPAs. A taxa de desocupação passará a ter dois novos rankings, de LPAc e LPAs, e a taxa de câmbio, um ranking LPAs.

"Além disso, todos os rankings Top 5 do IPCA Cesta (que atualmente incluem quatro itens: serviços, preços livres, alimentação no domicílio e bens industrializados) terão sua metodologia de cálculo alterada para incluir o IPCA Administrados, que deixará de ter ranking exclusivo em todos os prazos. O ranking Top 5 de IGP-M (LPAc) deixará de ser calculado", informou o BC.