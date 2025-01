15 tentativas de entender como estaremos com a volta de Trump ao poder

Do UOL

Donald Trump tomou posse pela segunda vez. O discurso, como esperado, foi um concentrado de Maga: "era de ouro" da América, emergência nas fronteiras (e ameaças a imigrantes), "volta da liberdade de expressão", reafirmação de "apenas dois gêneros" etc.

As discussões que o novo governo dos EUA são numerosas e abrem espaço para análises em muitas dimensões. É isso que o excelente time de colunistas do UOL e da Folha e convidados fizeram. As opiniões estão aqui abaixo.

