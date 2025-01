Sal ajuda mesmo? O que fazer quando a pressão está baixa e qual o perigo

É provável que você já tenha ouvido alguém comentar que a "pressão caiu" e surgiram sintomas desagradáveis, como tontura, fraqueza e suor frio. A pressão baixa, que também é chamada de hipotensão arterial, não é considerada uma doença e pode, muitas vezes, ser assintomática.

A pressão arterial baixa pode ser definida como uma condição em que a pressão que o sangue exerce nas artérias é mais baixa que o normal.

Na maioria das vezes, a pressão é considerada baixa quando está inferior a 90/60 mmHg, ou 9 por 6. Pode ser assintomática, mas alguns sintomas podem surgir e variar de acordo com a causa.

O que causa a pressão baixa?

As causas da hipotensão variam bastante e, em alguns casos, pode não ter um motivo aparente para o surgimento da condição. Veja abaixo as principais causas:

Desidratação;

Perda de sangue aguda;

Gravidez, por conta das alterações hormonais e o aumento do volume de sangue;

Problemas cardíacos, como arritmias;

Problemas endócrinos, como diabetes ou hipotireoidismo;

Uso de alguns medicamentos, como anti-hipertensivos, ansiolíticos, antidepressivos e analgésicos;

Uso de álcool;

Ficar muito tempo em pé em um lugar fechado e abafado;

Infecções generalizadas (sepse).

Principais sintomas da pressão baixa

Os sintomas variam de acordo com a queda da pressão. Entre as manifestações mais comuns, destacam-se:

Tonturas;

Mal-estar;

Visão turva;

Náuseas;

Moleza;

Taquicardia;

Mãos frias e pegajosas;

Mucosas pálidas;

Suor excessivo;

Em casos mais graves, ocorrem desmaios.

O que pode ser feito para a pressão subir?

Existem três ações principais caseiras que podem ser tomadas imediatamente:

Para quem sofre de queda de pressão, é importante se manter sempre hidratado, principalmente em dias quentes.

O consumo de sal pode aumentar temporariamente a pressão arterial. Mas deve ser consumido com moderação.

Elevar as pernas acima do nível do coração para redirecionar o fluxo sanguíneo e aumentar a pressão arterial.

É recomendado comer algo ou tomar banho?

Quem tem pressão baixa pode sentir uma melhora dos sintomas ao aumentar a ingestão regular de sal e água.

Não há comprovação científica de que colocar sal debaixo da língua aumenta a pressão, mas algumas pessoas podem se sentir melhor, mesmo que momentaneamente.

O banho em pessoas com sintomas de pressão baixa deve ser realizado com muita cautela, pois a perda de consciência em locais com piso escorregadio pode causar machucados e até fraturas.

O banho com água muito quente pode causar queda de pressão postural mais intensa, principalmente banho de imersão (banheira, ofurô ou piscina).

Principais riscos da pressão baixa

Quando há sintomas como tontura e escurecimento visual, o maior risco é que o indivíduo se machuque em decorrência de um desmaio, sofrendo alguma fratura ao cair.

Quando se trata de hipotensão decorrente de doença grave, há o risco de uma diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos. Nesses casos, o choque prolongado pode prejudicar os órgãos que são lesados pela irrigação sanguínea insuficiente, podendo levar até à perda irreversível de suas funções e à morte.

Se a pressão estiver muito baixa, há uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode provocar danos cerebrais, um AVC (acidente vascular cerebral), problemas cardíacos e renais, além de má circulação.

Como ajudar uma pessoa com pressão baixa?

Em pessoas assintomáticas, não há necessidade de nenhuma intervenção. Quando há sintomas de tontura, escurecimento visual, palidez e sudorese, a primeira providência é sentar ou deitar o indivíduo, para evitar que se machuque, em caso de desmaio.

A pressão pode subir mais rapidamente com a pessoa deitada com as pernas elevadas um pouco acima do tronco e cabeça.

Quando ocorre a perda total de consciência, a pessoa deve ficar deitada, em local protegido e deve ser solicitada ajuda imediatamente. Enquanto isso, é importante verificar se o indivíduo está respirando e com batimentos cardíacos.

Quando procurar ajuda?

Quem apresenta episódios de tontura e perda de consciência deve procurar auxílio médico para buscar um diagnóstico.

Muitas vezes, estes sintomas estão relacionados à pressão baixa, mas podem também ser resultados de doenças cardíacas, neurológicas e diabetes.

Ter o diagnóstico adequado é o primeiro passo para definir a melhor estratégia de tratamento.

É possível prevenir?

Nem sempre é possível prevenir a pressão baixa. No entanto, algumas atitudes simples podem evitar a queda de pressão.

Entre as medidas recomendadas, estão:

Manter uma dieta equilibrada;

Praticar atividade física regular;

Manter o corpo hidratado;

Evitar ambientes muito abafados;

Evitar levantar rapidamente;

Consumo equilibrado de sal;

Usar meias de compressão, quando indicadas;

Controlar o peso;

Evitar bebidas alcoólicas e fumar.

Fontes: Luiz Guilherme Velloso, cardiologista na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Camila Barbosa, cardiologista do Hospital Nove de Julho (SP); Sérgio Muniz Bosco, cardiologista da AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de Todos, da unidade de Petrolina (PE); e Marcelo Cantarelli, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP) e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.

* Com informações de reportagem publicada em 09/08/2023