R$ 15,4 mi e único no Brasil: como é o carro com o IPVA mais caro de SP

O Governo de São Paulo já divulgou a tabela com valores venais dos veículos e o calendário de pagamento do IPVA 2025 no estado. É a hora do proprietário descobrir quanto pagará de imposto sobre o seu carro e, para uma pessoa específica, o valor do tributo chegará a impressionantes R$ 616.500,56.

Esse é o montante devido pelo dono do único Aston Martin Valour emplacado no estado paulista e no Brasil. O superesportivo inglês foi lançado em 2023 para comemorar os 110 anos da marca e teve apenas 110 unidades produzidas: todas com motor 5.2 V12 biturbo de 715 cv e o único câmbio manual de seis marchas entre os V12 do mundo atualmente.

O visual inspirado no Aston Martin RHAM/1, que correu as 24h de Le Mans nos anos 70, traz dianteira com faróis redondos e capô saliente que acabou rendendo ao Valour o apelido de "Mustang inglês". Seu preço de tabela na Secretária da Fazenda é de R$ 15.412.514,00, que daria para comprar, por exemplo, 205 unidades do Fiat Mobi Like.

Imagem: Divulgação

O custo real do Valour que roda em SP, entretanto, pode ter chegado a R$ 20 milhões, incluindo a personalização e frete especial, entre outros detalhes.

Mas não é só questão de dinheiro: para evitar que especuladores comprassem uma das 110 unidades já pensando em revendê-la, a Aston Martin realizou uma triagem intensa dos interessados, que também precisavam demonstrar que não iriam utiliza-la em ações vistas como desrespeitosas, como vídeos no YouTube em que superesportivos são destruídos ou alterados em troca de visualizações.

O motorista sortudo pode levar só um acompanhante nos passeios, já que o Valour existe apenas na versão com dois lugares. A cabine é repleta de materiais como fibra de carbono, madeira nobre e tecidos de uma confecção escocesa do século XVIII.

Os sistemas que controlam suspensão, direção e tração podem ser dosados para cenários que vão de uma simples ida ao shopping a sessões no autódromo.

Imagem: Divulgação

Nada, entretanto, chama tanta atenção quanto o escapamento triplo: feita em aço especial, tem apenas 1 mm de espessura e seu formato é específico para se obter a afinação do motor V12, que ronca alto e num som inconfundível. Não é à toa que os amantes de carro literalmente fazem vigília na Zona Sul de São Paulo à espera da passagem do único Aston Martin Valour na América Latina.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.