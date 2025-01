Novo fenômeno do tênis, João Fonseca diz: "o mais importante é saber lidar com a pressão"

O brasileiro João Fonseca seduziu as arquibancadas do Aberto da Austrália, arrancou elogios de grandes astros do esporte e, aos 18 anos, se confirma como a nova esperança para o tênis brasileiro voltar a brilhar no circuito mundial.

João Fonseca vinha de uma sequência impressionante de 14 vitórias consecutivas, só interrompida na última quinta-feira (15), quando o carioca caiu diante do italiano Lorenzo Sonego, na segunda rodada do torneio australiano, que ficará na sua história como o primeiro Grand Slam disputado da carreira na chave principal.

Embalado pela conquista do troféu de campeão do Next Generation ATP Finals, no final de 2024, em Jeddah, e do Challenger de Canberra no início do ano, João derrotou três adversários no torneio classificatório para entrar na chave principal do Aberto da Austrália.

E logo na estreia, mostrou porque se tornou a grande sensação do tênis atual: derrotou nada menos que o número 9 do ranking, o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0 (parciais de 7-6, 6-3 e 7-6).

Suas façanhas recentes e as imagens da vitória contra Rublev viralizaram nas redes sociais, e os grandes astros do tênis se renderam à evidência: o brasileiro fez uma entrada gigante e estrondosa no circuito profissional.

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 3 mundial, declarou: "O que posso dizer? Simplesmente incrível. A maneira como ele jogou sua primeira partida de Grand Slam contra seu primeiro adversário do top 10 é incrível", disse. "A forma como ele abordou o jogo, como administrou tudo, os nervos, o jogo em geral, foi fantástico", acrescentou Alcaraz. "Vamos colocar o nome de João Fonseca na lista dos melhores do mundo em breve", previu.

Novak Djokovic admitiu que tem acompanhado o início dessa carreira promissora. "Tenho acompanhado seu crescimento e gosto como ele joga os pontos importantes. Corajoso, bate bem na bola, cobre toda a quadra. Acho que o Brasil não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten", afirmou o tenista campeão de conquistas de Grand Slams.

Na quinta-feira, João Fonseca lutou muito, foram mais de três horas de uma maratona intensa na quadra até ser eliminado por Lorenzo Sonego por 3 sets a 2 (parciais de 7-6, 3-6,1-6, 6-3, 3-6). Ao final da partida, ele justificou a derrota pelo nervosismo desde o começo do jogo e pela falta de experiência.

"Estava nervoso desde o começo do jogo, segunda rodada, expectativas altas. Eu não era o favorito, mas tinha chances de ganhar o jogo. O nervosismo não me deixou jogar. Não consegui jogar meu melhor tênis, jogar solto. Mas fiquei feliz com a forma que lutei e com a minha postura", avaliou.

Com muitos holofotes voltados para seu desempenho, o brasileiro, listado pela própria ATP como um dos cinco nomes a serem observados durante o torneio australiano, passou a viver sob a pressão de ser uma nova promessa mundial do tênis, condição que ele diz estar aprendendo a conviver, graças a todo suporte que tem dentro e fora das quadras.

"É uma coisa difícil (a pressão), mas acho que a vida vai te ensinando. Acho que no tênis, em qualquer esporte, você tem que se tem a responsabilidade. Você crescendo no ranking, vai criando mais. É visibilidade. Graças a Deus eu tenho uma família muito boa, treinadores que me ajudam a ter a cabeça firme com essa mídia toda, com essa expectativa, seguir fazendo meu trabalho, minha rotina, quietinho. É sem pensar muito no que as pessoas estão falando e, sim manter a cabeça firme. Mas é difícil, né? Acho que qualquer pessoa sente pressão, e o mais importante é saber lidar com ela", afirmou.

João Fonseca teve nas arquibancadas de Melbourne o apoio constante de uma torcida vibrante. Brasileiros com camisetas da Seleção e agitando bandeiras davam forças para a nova sensação do tênis do país.

"Só tenho que agradecer, de verdade. Até arrepiava quando a torcida ia à loucura. Ser brasileiro é uma coisa sensacional. Eu sou, de verdade, muito grato de representar esse país, é maravilhoso. De coração mesmo, é só agradecer a torcida por ter comparecido, por dado suporte e agora é seguir trabalhando para cada vez mais representar melhor o nosso país", afirmou na entrevista coletiva após a derrota.

O tenista prodígio, atualmente no 112 colocação do ranking, se tornou também um fenômeno fora das quadras, já que suas vitórias e desempenho se traduziram também na conquista de milhares de fãs em poucas semanas. Só no Instagram, sua conta acumula agora 685 mil seguidores e a tendência, é crescer.

Os próximos desafios de João Fonseca são o Challenger de Quimper, no oeste da França, e depois integrar a equipe brasileira que vai enfrentar os franceses pela Copa Davis.

* Colaboração de Arthur Frand, de Melbourne.