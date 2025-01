Biden elogia cessar-fogo em Gaza enquanto caminhões de ajuda humanitária se apressam para ajudar civis

NORTH CHARLESTON, EUA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o cessar-fogo em Gaza neste domingo e disse que centenas de caminhões de ajuda humanitária estão entrando no enclave para ajudar os civis.

“Hoje as armas em Gaza se calaram”, disse Biden em breves comentários durante uma visita a North Charleston, Carolina do Sul. “Prevemos que várias centenas de caminhões estejam entrando na Faixa de Gaza provavelmente no momento em que estou falando.”

A maioria dos civis na Faixa de Gaza ficou desalojada durante os 15 meses de bombardeio israelense com o objetivo de eliminar os militantes do Hamas que atacaram Israel em 7 de outubro de 2023.

Este domingo é o último dia completo de Biden como mandatário. O presidente que está deixando o cargo, e ex-senador dos EUA há muito tempo envolvido em política externa, disse que o acordo de cessar-fogo foi uma das negociações mais difíceis em que esteve envolvido, mas defendeu sua decisão de apoiar Israel durante meses de ataques que mataram quase 50.000 palestinos em Gaza.

“O caminho para esse acordo não foi nada fácil, foi um longo caminho”, disse Biden.

“Mas chegamos a este ponto hoje devido à pressão que Israel exerceu sobre o Hamas, com o apoio dos Estados Unidos.”