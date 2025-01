Lula se abster sobre desvios no Dnocs é estratégico, diz cientista política

Lula se 'fingir de morto' e ignorar os achados da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares é uma estratégia após os erros do governo, opinou a cientista política Luciana Santana no UOL News deste sábado (18).

A comentarista analisou o texto publicado por Josias de Souza, colunista do UOL, que aponta a 'inação' do presidente diante da operação que investiga desvios no Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra Secas).

Quando a gente diz que o Lula está fingindo de morto, não sei se isso seria tão involuntário, mas a gente está também às vésperas de algumas decisões que envolvem a relação entre executivo legislativo, que fazem com que essa seja a melhor estratégia com o Lula agora.

Além dessa mudança, a gente deve ter uma reforma ministerial, logo que houver a posse dos dois presidentes no Congresso, na Câmara e no Senado, mas vai ser também uma oportunidade que Lula vai ter para tentar acomodar outros interesses e outros partidos que de repente têm maiores chances de viabilizar uma relação melhor do executivo com o legislativo.

Então a gente tem um receio geral, e acho que Lula está numa posição correta nesse momento, porque é preciso esperar vir os fatos para se posicionar e a partir deles, efetivamente, tomar essas decisões.

Luciana Santana

A especialista em política completou sua análise opinando que Lula segue uma postura correta sobre as emendas, ainda mais após os problemas de comunicação que envolveram seu governo neste início de ano.

O processo das emendas, envolvendo inclusive um aliado direto dele que hoje tá no STF, que é Flávio Dino, então qualquer movimento que Lula fizer de forma antecipada já poderia revelar a coisa que a gente sabe que o presidente possivelmente tem maiores detalhes, como o presidente da Câmara também tem, a respeito do que está sendo analisado pela Polícia Federal e outros órgãos.

Então acho que Lula está na posição correta nesse momento, tendo em vista todo o contexto. Fora, a gente já viu vários problemas de comunicação que envolveram o Lula já no início desse ano. Ele não quer se envolver em mais um antes de alguns eventos importantes para a relação entre os dois poderes.

Luciana Santana

Andreza Matais: Força do TikTok pode prejudicar Trump

A grande força do TikTok pode prejudicar bastante Donald Trump se ele resolver aplicar a lei que fará com que a rede social sai dos Estados Unidos, analisou a colunista Andreza Matais também no UOL News deste sábado.

A gente lembra que já teve episódios de comícios nos Estados Unidos esvaziados pela força do TikTok. São forças muito grandes das redes sociais e isso pode prejudicar bastante o Donald Trump se ele resolver aplicar a lei que vai fazer com que o TikTok saia do país.

Veja o comentário:

