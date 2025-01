Rússia e Irã assinam acordo de parceria militar e econômica estratégica

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Massoud Pezechkian, assinaram nesta sexta-feira (17), no Kremlin, um acordo de parceria estratégica abrangente. O pacto prevê, entre outros pontos, o fortalecimento da cooperação nas áreas de defesa e segurança.

A Rússia e o Irã oficializaram um acordo de parceria estratégica, marcando um novo capítulo na relação entre os dois países. O pacto abrange áreas como cooperação econômica, segurança regional e desenvolvimento de infraestrutura, reforçando a aliança entre Moscou e Teerã em um contexto de tensões globais crescentes.

Os detalhes do acordo ainda não foram totalmente divulgados, mas analistas acreditam que ele reflete a intenção de ambos os países de contrabalançar a influência ocidental em regiões estratégicas.

Essa parceria também deve impulsionar projetos conjuntos em setores-chave, como energia e defesa, consolidando a posição dos dois países no cenário geopolítico.

"Novo capítulo"

Esta foi a primeira visita de Massoud Pezechkian à Rússia desde sua eleição como presidente da República Islâmica do Irã, em julho de 2024. Ele celebrou a abertura de um "novo capítulo significativo" nas relações entre os dois países, destacando a sintonia de visões, também elogiada por Vladimir Putin.

"Este tratado cria melhores condições para a cooperação bilateral em todos os setores", afirmou Putin durante uma coletiva de imprensa conjunta, com destaque especial para o comércio e as relações econômicas.

"Precisamos de menos burocracia e mais ação concreta. Independentemente das dificuldades impostas por outros, seremos capazes de superá-las e avançar", acrescentou, em referência implícita às sanções ocidentais que afetam ambos os países.

Entre os projetos discutidos, Putin destacou o avanço no plano de transporte de gás natural russo para o Irã por meio de um gasoduto, apesar dos desafios, e manifestou abertura para o desenvolvimento de novos projetos nucleares com Teerã.

O presidente iraniano também comemorou as "oportunidades" proporcionadas pelo tratado, desconsiderando as críticas dos "países do outro lado do oceano", em uma referência velada aos Estados Unidos.

"Esses acordos são um novo incentivo para a construção de um mundo multipolar", afirmou Pezechkian.

O tratado, que terá validade de 20 anos, inclui ainda uma cláusula de defesa mútua, reforçando a aliança estratégica entre Moscou e Teerã.

(Com AFP)