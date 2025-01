PSG choca mercado do futebol ao contratar Kvaratshkhelia

O Paris Saint-Germain finalmente tem uma nova estrela. Após uma tentativa sem sucesso no início da temporada, o gigante francês fechou a contratação do atacante georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, cuja assinatura até 2029 foi anunciada nesta sexta-feira (17).

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a assinatura de Khvicha Kvaratshkhelia. O atacante de 23 anos, que usará o número 7, se torna assim o primeiro jogador georgiano da história do clube", destacou o PSG em seu comunicado.

O objetivo do campeão francês é fortalecer seu lado esquerdo com um dos jogadores mais cobiçados da Europa.

"É um sonho estar aqui. Me falaram muitas coisas positivas sobre o PSG. Tenho um imenso orgulho de chegar a este grande clube, estou ansioso para vestir minhas novas cores", afirmou Kvaratshkhelia.

O valor da transferência foi estimado por diversos veículos de imprensa entre 70 e 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 437 milhões e R$ 499,3 milhões).

- Sucessor de Mbappé? -

Esta contratação é o fim de uma longa novela que durou meses, pois Kvaratshkhelia já era a prioridade na pré-temporada para substituir Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. No entanto, o PSG se deparou com um Napoli firme em sua intenção de não deixar sua estrela partir.

Agora, em Paris, ele usará a camisa número 7, a mesma que Mbappé usava, um gesto simbólico.

"Kvaradona", como foi apelidado pelos torcedores napolitanos, não quis renovar seu contrato na Itália, que terminava em 2027, e forçou sua saída do clube onde se destacou principalmente pela conquista do título da Serie A 2022-2023, o primeiro 'Scudetto' do Napoli em 33 anos.

O georgiano foi eleito o melhor jogador da liga italiana naquele ano, o que o colocou na mira de grandes clubes do continente.

Na temporada passada, teve um desempenho mais discreto, mas ainda assim marcou 11 gols e deu 8 assistências. O atacante anotou 5 gols na primeira metade da atual temporada, embora não marque desde 29 de outubro.

"Ele pediu para sair. Estou decepcionado... Estamos falando de um jogador importante", declarou o treinador do Napoli, Antonio Conte, no último fim de semana.

Aos 23 anos, Kvaratshkhelia se despediu dos torcedores do clube italiano em um vídeo publicado na quinta-feira.

"Te dou adeus, mas sempre te levarei no meu coração", afirmou na mensagem.

- Fora contra City e Stuttgart -

A chegada de Kvaratshkhelia ao Paris Saint-Germain aumenta a concorrência no setor ofensivo da equipe e coloca forte pressão sobre Bradley Barcola, que nas últimas semanas teve menos efetividade, e Desiré Doué.

A chegada do georgiano pode facilitar a saída do atacante Randal Kolo Muani, que não está nos planos de Luis Enrique e pode ser emprestado até junho para a Juventus.

Segundo as regras da Uefa, Kvaratshkhelia não poderá defender o PSG nos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, os decisivos confrontos contra Manchester City (22 de janeiro) e Stuttgart (29 de janeiro).

Na temporada em que o Napoli foi campeão, 2022-2023, ele marcou 12 gols e deu 13 assistências. Pela seleção da Geórgia, ele acumula 17 gols em 40 partidas como internacional.

São dados promissores para um PSG necessitado de gols, especialmente na Champions League.

A estreia de Kvaratshkhelia pelo novo clube pode ocorrer em 25 de janeiro, em um jogo da Ligue 1 contra o Reims, no Parque dos Príncipes, em Paris.

