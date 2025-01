Kit com 11 potes herméticos está com 33% OFF; o que diz quem comprou?

Manter a cozinha organizada e os alimentos separados pode facilitar na hora de preparar as receitas, e os potes podem ser grandes aliados nessa tarefa. O Guia de Compras UOL encontrou um kit de potes herméticos que tem feito sucesso entre os consumidores. O conjunto está com desconto de até 33%, custando R$ 199,90 na Shopee.

Eles são de vidro com tampa de bambu e variam de capacidade, com potes de 200 ml a 2 litros, ideal para armazenar temperos, farinhas ou, até mesmo, guardar objetos, segundo o fabricante. Confira as informações sobre o kit e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui 11 peças: dois potes de vidro hermético de 200 ml, três potes de herméticos de 400 ml, dois potes de 600 ml, dois potes de 800 ml e dois potes de 2 litros;

Podem ser utilizados para guardar diversos tipos de alimentos, como grãos, farinhas, temperos, guloseimas e mais;

Feitos de vidro com tampa de bambu;

Promete não transferir cheiro ou gosto para a comida armazenada;

São herméticos, ou seja, possuem vedação de silicone que impede a passagem do ar;

Com tampas de bambu antibacteriana, que evita a contaminação do alimento;

Fácil de limpar: basta colocar a parte de vidro no lava louças e deixar secar em local arejado;

Não é recomendado deixar a tampa de bambu imersa em água e nem úmida por muito tempo.

O que diz quem comprou?

Este kit de potes herméticos está com mais de 2 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas, enquanto na Amazon, os consumidores avaliaram com a nota de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Confira os comentários de quem comprou:

Potes lindos, ótimo tamanho, vidro de uma espessura boa para ser resistente mas não grosso que deixa com um aspecto feito. Acabamento das tampas bem lisinho e bonito, o silicone das tampas também veda muito bem. Cada um veio embalado individualmente em plástico bolha para não estragar nada durante o transporte. Lu

Sem palavras para esse kit. Eu estava namorando ele há muito tempo e me surpreendi demais com a qualidade. Vale muito a pena e é lindo! Veio muito bem embalado, um por um com plástico bolha. Beatriz

Minha cozinha é pequena (apartamento), então quanto mais otimizado o espaço melhor... Esses potes por serem compridos ocupam menos espaço no armário, eu amei. São herméticos e a vedação é ótima. Eu adorei! Taisa

Produto perfeito, exatamente como na imagem do vendedor. É linda a cor da madeira, ótima qualidade! Veio super bem embalado e chegou antes do prazo planejado. Mônica

Pontos de atenção

Apesar dos comentários positivos, alguns consumidores demonstraram insatisfação com a entrega dos produtos, tendo diversos casos de potes quebrados. Além disso, há reclamações sobre a vedação.

Os potes são muito bonitos. A princípio a vedação me pareceu boa, porém um dos pontos negativos é que após o uso começaram a entrar muitas formigas pelas tampas, acredito que seja devido ao pequeno furo que tem no silicone. A espessura do vidro deixa a desejar, poderia ser mais grossa, mas isso não impede o uso. Minhas expectativas eram altas, mas não foram alcançadas. Patrícia Tatielle

O vidro é bem fino, tão bonito quanto nas imagens, porém tem que ter muito cuidado no manuseio. Um desses potes, o de 800 ml, veio muito quebrado, e estavam todos bem embalados, dá impressão até que já foi embalado quebrado. Luciana da Conceição Souza

O pedido chegou bem embalado, mas ao abrir me deparo com uma unidade quebrada. Não vou pedir reembolso e nem troca devido à demora, mas o restante está lindo e chegou bem. O vidro é fino e delicado, cuidado ao lavar. Mariana Silva

