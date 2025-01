Seis suspeitos morrem e polícia apreende arsenal de guerra em chácara no PR

Seis suspeitos foram mortos nesta sexta-feira (17) durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil do Paraná, em uma chácara na região de Ponta Grossa. De acordo com as duas corporações, os homens integravam uma quadrilha especializada em crimes contra o patrimônio, como roubos a bancos e carros-forte.

O que aconteceu

O confronto durou cerca de oito minutos e resultou na morte de seis criminosos, segundo a polícia. Nenhum policial foi ferido. Representantes das duas polícias explicaram que o grupo criminoso se preparava para executar um roubo de grande impacto, do tipo tomada de cidades ou contra carro-forte. Os nomes dos mortos não foram divulgados.

Arsenal foi apreendido. Na chácara, a polícia anunciou que encontrou diversas armas, inclusive fuzis utilizados pelas Forças Armadas, coletes à prova de balas que imitavam os da Polícia Civil e outros itens.

Investigação teve início em dezembro de 2024. A inteligência da polícia identificou, em dezembro do ano passado, que um grupo criminoso estava organizando um violento roubo de grandes proporções no estado. Segundo as duas corporações, as instituições iniciaram um trabalho integrado para monitorar e localizar os suspeitos.

Policiais afirmam que foram recebidos a tiros pelos criminosos e que o confronto levou cerca de oito minutos Imagem: Divulgação/PCPR

Agentes foram recebidos a tiros. "Com o avanço das investigações, foi identificado o esconderijo do grupo, que estava armado com uma metralhadora .50, fuzis e diversos explosivos. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, as equipes do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, da PCPR, e do Comandos e Operações Especiais, da PMPR, foram recebidas a tiros", diz nota conjunta.

Secretário elogiou a operação Integrare. O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que a integração entre as forças de segurança foi essencial para o sucesso da ação. "Esse é um exemplo claro de como o trabalho conjunto das nossas forças pode impedir crimes de grande impacto e proteger a população paranaense. As polícias do Paraná estão comprometidas em combater o crime organizado com inteligência e eficiência", afirmou.

Itens apreendidos na operação: