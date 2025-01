Josias: Na briga entre Lula e governadores, contribuinte entra com a cara

A discussão entre o presidente Lula (PT) com governadores sobre a renegociação de dívidas tem o contribuinte como maior perdedor, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (17).

Lula criticou governadores da oposição que reclamaram dos vetos a pontos do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente os chamou de "ingratos" e que eles "vão pagar o que devem".

Na política, como na vida, bem-afortunados são aqueles que não esperam gratidão. Eles nunca ficarão desapontados. Isso de gratidão em política não existe. O mais grave nessa divergência entre Lula e os governadores é que nessa briga o contribuinte brasileiro entra com a cara.

Está evidente que, a despeito do projeto de renegociação das dívidas, os governadores talvez não paguem seus débitos e continuem recorrendo à Justiça para não honrar com suas obrigações com a União. Não havendo pagamento, o prejudicado neste caso é o contribuinte. O dinheiro que sustenta essas renegociações vem do bolso dele.

É muito grave que, mesmo após um processo como esse e com uma renegociação muito flácida em relação ao interesse público, os governadores insinuem que podem não pagar suas dívidas. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou a reação do ministro da Fazenda Fernando Haddad, que rebateu as críticas feitas por Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Haddad está sendo muito atacado nas redes sociais e agora está reagindo. Ele foi muito criticado pelos governadores, sobretudo por aqueles que mais devem. Cinco estados concentram 90% dessa dívida com a União, e foram eles os que mais reclamaram.

Haddad se sente meio que liberado pelo chefe para fazer o que está fazendo. Atacou o Romeu Zema na postagem nas redes sociais porque o governador foi mais ácido nas referências que fez, mas ainda outro dia dizia que os governadores deveriam agradecer ao governo por essa renegociação das dívidas. Ficou a dica, mas ninguém agradeceu.

Lula impôs vetos a determinados trechos da proposta que veio do Congresso e os governadores se rebelaram. Não é bem assim. É preciso que o governo analise. Essa renegociação já é muito concessiva e o governo não pode entregar tudo de mão beijada. O que foi vetado é muito pouco perto dos benefícios que foram concedidos aos estados.

Essa é a terceira renegociação de dívida feita nos últimos 30 anos. Alguns governos não pagam, a União sempre socorre e quem paga faz papel de imbecil. Josias de Souza, colunista do UOL

