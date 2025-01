Israel vai impedir 'demonstrações de alegria' por libertação de palestinos

Autoridades israelenses anunciaram nesta sexta-feira (17) que serão implementadas medidas para "evitar quaisquer demonstrações públicas de alegria" pela libertação de palestinos detidos em prisões israelenses, caso o acordo de cessar-fogo entre o país e o Hamas seja cumprido.

O que aconteceu

Pacto recém-aprovado prevê "troca" de reféns israelenses por palestinos presos. "O serviço penitenciário israelense está se preparando para a libertação dos detidos palestinos nos termos do acordo, que recebeu sinal verde do gabinete de segurança israelense", divulgou a Autoridade Penitenciária de Israel em comunicado. Num primeiro momento, cerca de mil palestinos devem ser liberados, em troca de 33 dos 98 reféns israelenses.

Chefe do serviço penitenciário em Israel, general Kobi Yakobi emitiu "instruções para impedir qualquer demonstração pública de alegria" em regiões israelenses após as solturas dos palestinos. Segundo informações da AFP, os prisioneiros a serem libertados na primeira fase do acordo, que durará 42 dias a partir de domingo (19), serão reunidos antes de sua libertação na prisão de Ofer, na Cisjordânia, e no centro de detenção de Shikma, em Ascalon, no sul de Israel. Nessas e em outras regiões do país, as demonstrações serão restringidas, segundo Yakobi.

Autoridade prisional não informou de que forma as manifestações serão impedidas. Sem entrar em detalhes sobre as medidas instruídas, o general acrescentou que a transferência dos prisioneiros libertados da prisão de Shikma não será realizada por ônibus da Cruz Vermelha, mas por "unidades especiais".

Expectativa é que acordo entre Israel e Hamas seja colocado em prática a partir de domingo (19). O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, votou a favor da trégua que suspende de forma temporária 15 meses de conflito que deixaram mais de 46 mil mortos. A aprovação final do cessar-fogo, porém, ainda aguarda o anúncio do governo, pressionado pela trégua dentro e fora do país.

Sujeito à aprovação do gabinete e do governo, e à implementação do acordo, a libertação dos reféns pode prosseguir de acordo com a estrutura planejada, com a expectativa de que os reféns sejam libertados já no domingo. Trecho de comunicado divulgado pelo gabinete de segurança israelense

*Com informações da AFP