CEO agradece Trump por tentativa de manter TikTok nos EUA

O CEO do TikTok, Shou Chew, agradeceu o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pela tentativa de "encontrar uma solução" para manter a plataforma funcionando nos Estados Unidos.

O que aconteceu

CEO publicou um vídeo no TikTok defendendo a plataforma e agradecendo o presidente eleito dos EUA. Ele afirma que o app é um local de liberdade de expressão, criatividade e empreendedorismo e que mais de sete milhões de empresas americanas dependem da plataforma para gerar negócios e conquistar novos clientes.

Em nome de todos no TikTok e de todos os nossos usuários em todo o país, quero agradecer ao presidente Trump por seu compromisso em trabalhar conosco para encontrar uma solução que mantenha o TikTok disponível nos Estados Unidos Shou Chew, CEO do TikTok

@tiktok Our response to the Supreme Court decision.

Decisão judicial barra TikTok nos EUA

Suprema Corte americana manteve decisão que pode suspender o app. O texto prevê que, para atuar no país, o TikTok deverá ser vendido para um investidor de um país que não seja considerado um "adversário". A ByteDance, controladora chinesa do aplicativo de vídeos curtos, se recusa a vender operação nos EUA a investidor de país "amigo".

Governo americano justifica medida como proteção contra potenciais riscos à segurança nacional. Lei em questão foi aprovada em 2024 pelo Congresso, com apoio de democratas e republicanos, e exige que o TikTok se desassocie da ByteDance para continuar operando nos EUA.

Plataforma pode sair do ar neste fim de semana. Na semana passada, a defesa do TikTok sustentou que o aplicativo seria "apagado" no domingo (19) caso não fosse autorizado a operar no país, indicando que a venda determinada pela lei não está nos planos da empresa. Segundo a ByteDance, proibir o aplicativo violaria a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão.



Cerca de 170 milhões de americanos usam o aplicativo. Caso o TikTok seja de fato banido, não receberão mais atualizações e não conseguirão baixar mais o aplicativo.

Supremo americano não define claramente em sua decisão o futuro do TikTok nos EUA. A princípio, caberia ao presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, assegurar a suspensão do TikTok já no domingo, mas ele decidiu deixar isso nas mãos do presidente eleito, que será empossado nesta segunda.

Trump afirmou que tomará uma decisão final sobre o assunto em breve. Trump afirmou também, nesta sexta (17), que uma decisão sobre o destino da plataforma virá em um "futuro não muito distante".

A decisão da Suprema Corte era esperada, e todos devem respeitá-la. Minha decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas preciso ter tempo para analisar a situação

Donald Trump, em publicação na Truth Social

No primeiro mandato (2017-2021), Trump tentou proibir o app. Prestes a reassumir o cargo, ele disse ter conversado sobre o assunto com o presidente da China, Xi Jinping, por telefone.

Com informações da Reuters, AFP e DW.