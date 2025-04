Haddad diz querer lançar mercado secundário de títulos imobiliários antes de fim de mandato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 8, que pretende lançar, antes do fim do mandato, o mercado secundário de títulos imobiliários, com o objetivo de reduzir o custo do financiamento de imóveis. "Eu não gostaria, realmente não gostaria, de deixar o ministério da Fazenda sem acertar o mercado secundário dos títulos imobiliários", comentou Haddad, em discurso na cerimônia de abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), que acontece dentro da Feicon, feira do setor de construção realizada em São Paulo.

Ele considera que há ainda tempo, até o fim do ano que vem, para retomar o debate sobre o tema, que, pontuou, permitirá que bancos abram espaço nos balanços para financiar a construção civil.

A empresários do setor, Haddad destacou que as ações do governo em apoio à indústria vão além da reforma tributária, citando, entre os exemplos, o marco das garantias e lançamento do crédito consignado a trabalhadores do setor privado.

O ministro disse ainda que é preciso fomentar o mercado secundário, a fim de garantir "vida longa ao crédito barato".