Brasil registra queda de homicídios em 2024; mortes de policiais aumentam

O Brasil registrou 44.103 vítimas de assassinato em 2024. O número considera vítimas de feminicídio, homicídio doloso, morte por intervenção policial, latrocínio, e lesão corporal seguida de morte.

Os dados foram publicados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

O que aconteceu

Houve queda de 6,48% em relação a 2023. A Bahia foi o Estado com mais assassinatos, com 6.037 casos registrados, seguido por Rio de Janeiro (3.787), Pernambuco (3.466) e Ceará (3.461).

Maior parte dos assassinatos foi classificada como homicídio doloso, com 35.089 casos registrados. Mortes por intervenção policial aparecem em seguida, com 6.028 casos, uma queda de 5,6% em relação a 2023.

Casos de feminicídio também caíram. Houve 1.400 casos em 2024, uma queda de 3,3% frente ao ano anterior.

Apesar da queda nos homicídios, mortes violentas de policiais subiram 0,52%. Foram 192 casos registrados no ano, ou uma morte por dia. O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de ocorrências (60), seguido por São Paulo (31).

No combate ao tráfico de drogas, as apreensões de maconha cresceram 8,3%. No entanto, o número de ocorrências por tráfico caiu 1,8%, com 178.550 registros.

Roubos de veículos também caíram. Foram 120.541 casos no ano, uma redução de 10,22% em relação a 2023. São Paulo foi o estado com mais ocorrências (28.341), seguido pelo Rio de Janeiro (28.023).