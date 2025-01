Protótipo da SpaceX Starship falha no espaço após lançamento no Texas

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - Um protótipo de nave espacial da SpaceX falhou no espaço nesta quinta-feira, minutos depois de ser lançado de suas instalações de foguetes no Texas, interrompendo uma missão de teste que deveria incluir uma tentativa de lançamento de satélites.

O sistema Starship da SpaceX, uma versão altamente atualizada com cerca de 37 andares de altura, decolou das instalações de lançamento da empresa em Boca Chica, Texas, às 17h38 (horário local), na sétima missão de teste da empresa e no primeiro teste desse tipo este ano.

O estágio superior da Starship, 2 metros mais alto do que as versões anteriores, separou-se de seu propulsor Super Heavy com quase quatro minutos de voo, conforme planejado. Mas minutos depois, o gerente de comunicações da SpaceX, Dan Huot, informou em uma transmissão ao vivo que as equipes da missão haviam perdido contato com a nave.

"Perdemos todas as comunicações com a nave -- o que essencialmente nos diz que tivemos uma anomalia com o estágio superior", disse Huot, confirmando minutos depois que a nave estava perdida.

Enquanto isso, o imponente propulsor Super Heavy retornou à plataforma de lançamento cerca de sete minutos após a decolagem, conforme planejado, desacelerando sua descida do espaço ao religar seus motores Raptor enquanto se enganchava em braços mecânicos gigantes fixados a uma torre de lançamento.

O sucesso do pouso foi o segundo da SpaceX em três tentativas.