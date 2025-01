Suco de mamão com laranja e maracujá: para que serve e como fazer?

O suco de mamão com laranja e maracujá é uma opção de bebida saudável e oferece diversos benefícios nutricionais que contribuem para o bem-estar do organismo. A seguir, veja os principais.

Faz bem para a digestão: a papaína, enzima presente no mamão, auxilia no processo digestivo. Isso porque ela quebra proteínas, o que facilita a digestão. Além disso, as fibras do maracujá também contribuem para o funcionamento adequado do sistema digestivo, regulando o trânsito intestinal.

Reforça o sistema imunológico: por ter vitamina C, o suco de mamão com laranja e maracujá pode fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C é fundamental na proteção do organismo contra infecções e diversas doenças, além de apoiar a produção de colágeno, essencial para a manutenção da saúde dos tecidos.

Diminui o estresse: o maracujá contém compostos que atuam no sistema nervoso, promovendo um efeito calmante e aliviando a ansiedade. Além disso, pode auxiliar na produção de serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ao sono.

Contribui com a saúde cardiovascular: a laranja contém flavonoides, que reduzem o colesterol LDL (considerado "ruim"), contribuindo para a prevenção de doenças cardíacas. A presença de fibras no mamão e no maracujá também influencia no controle dos níveis de pressão arterial e colesterol.

Aumenta a saciedade: as fibras das frutas prolongam a sensação de saciedade, o que é benéfico para quem deseja controlar o apetite e perder peso. Isso ocorre porque as fibras retardam o processo de digestão, diminuindo a sensação de fome por mais tempo.

É fonte de antioxidante: a bebida contém vitaminas A e C, que auxiliam no combate aos radicais livres no organismo, responsáveis por danos celulares e envelhecimento precoce. O consumo regular de sucos com essas vitaminas pode ajudar na manutenção da saúde da pele e do corpo em geral.

Faz bem para a pele: a combinação de vitamina C e antioxidantes no suco protege a pele contra danos causados pelos radicais livres, estimula a produção de colágeno e favorece um aspecto mais saudável e jovem.

Contribui com o colesterol: as fibras presentes no mamão, na laranja e no maracujá podem reduzir os níveis de colesterol "ruim" (LDL) no sangue. Isso ocorre porque elas se ligam ao colesterol no intestino, evitando sua reabsorção e facilitando sua excreção.

Contraindicações

Alergias e problemas gástricos. O suco de mamão com laranja e maracujá pode ser contraindicado para pessoas com alergias a essas frutas ou problemas gástricos, como úlceras ou gastrite. O consumo excessivo também deve ser evitado por pessoas com diabetes ou que necessitem de controle glicêmico por conta do açúcar das frutas.

Como consumir?

200 a 250 ml por dia. De forma geral, uma porção de 200 a 250 ml por dia do suco já é suficiente para aproveitar os benefícios nutricionais das frutas.

O suco pode ser consumido no café da manhã ou no lanche da tarde. Para prepará-lo, basta bater no liquidificador pedaços de mamão, suco de laranja e polpa de maracujá.

A recomendação é ingeri-lo ainda fresco. Beba logo após o preparo, para garantir que os nutrientes sejam preservados.

Fonte: Érica Silva, nutricionista do Hospital Nove de Julho.