SAIBA MAIS-Quais são os principais pontos do acordo de cessar-fogo em Gaza?

(Reuters) - Negociadores chegaram a um acordo nesta quarta-feira por um cessar-fogo na guerra de Gaza entre Israel e Hamas, disse uma autoridade com conhecimento das negociações à Reuters, após 15 meses de um conflito que matou dezenas de milhares de palestinos e inflamou o Oriente Médio.

Os detalhes ainda não foram anunciados publicamente pelos mediadores, por Israel ou pelo Hamas.

Aqui estão os principais elementos do acordo de cessar-fogo, segundo a autoridade informada sobre ele:

* Uma fase inicial de seis semanas de cessar-fogo inclui a retirada gradual das forças israelenses da região central de Gaza e o retorno de palestinos deslocados para o norte de Gaza

* O acordo exige que 600 caminhões de auxílio humanitário sejam autorizados a entrar em Gaza durante todos os dias do cessar-fogo, 50 deles transportando combustível, com 300 dos caminhões alocados para o norte

* O Hamas libertará 33 reféns israelenses, incluindo todas as mulheres (soldados e civis), crianças e homens com mais de 50 anos. O Hamas libertará primeiro as mulheres reféns e os menores de 19 anos, seguidos pelos homens com mais de 50 anos

* Israel libertará 30 detentos palestinos para cada refém civil e 50 detentos palestinos para cada soldado israelense que o Hamas libertar

* Israel libertará todas as mulheres e todos palestinos com menos de 19 anos detidos desde 7 de outubro de 2023 até o final da primeira fase. O número total de palestinos libertados dependerá dos reféns libertados e poderá ficar entre 990 e 1.650 palestinos detidos, incluindo homens, mulheres e menores

* O Hamas libertará os reféns em um período de seis semanas, com pelo menos três reféns libertados a cada semana e o restante dos 33 antes do final do período. Todos os reféns vivos serão libertados primeiro, seguidos pelos corpos dos reféns mortos

* A implementação do acordo será garantida por Catar, Egito e Estados Unidos.

* As negociações sobre uma segunda fase do acordo começarão no 16º dia da primeira fase e deverão incluir a libertação de todos os reféns restantes, incluindo soldados israelenses homens, um cessar-fogo permanente e a retirada completa dos soldados israelenses

* Uma terceira fase deverá incluir a devolução de todos os cadáveres restantes e o início da reconstrução de Gaza, supervisionada pelo Egito, pelo Catar e pela ONU.

