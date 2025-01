LA: pó rosa usado para conter fogo deixa rastro impressionante; veja fotos

O pó cor-de-rosa despejado em regiões de Los Angeles para conter os incêndios que avançam pela Califórnia desde o dia 7 de janeiro tem deixado rastros pelos bairros da cidade norte-americana, conforme imagens divulgadas pela imprensa internacional nos últimos dias.

O que aconteceu

Chamado Phos-chek, pó rosa funciona como retardante de chamas que ajuda a conter incêndios. Supressores de fogo aéreos como este são geralmente uma mistura de água, fosfato de amônio (composto usado também em fertilizantes) e óxido de ferro. Este último ingrediente é adicionado para torná-lo visível — dando ao produto a cor vibrante no céu de Los Angeles, explicou à rede americana CBS Daniel McCurry, professor de engenharia civil e ambiental da Universidade do Sul da Califórnia.

Serviço Florestal já usou 13 aeronaves para despejar pó nos focos de cinco incêndios florestais que atingem o Estado. O Phos-chek ajuda a privar as chamas de oxigênio e diminuir o ritmo de queima até a extinção do foco, resfriando as vegetações, solo e outras superfícies atingidas.

Equipes aéreas sobrevoam florestas e áreas urbanas de Los Angeles despejando pó rosa usado como retardante de incêndios Imagem: Ringo Chiu / Reuters

Autoridades dos EUA afirmam que 25 pessoas morreram e mais de 180 mil estavam sob ordens de evacuação devido aos incêndios na Califórnia. O fogo já devastou mais de 40 mil acres e destruiu mais de 12,3 mil edifícios no estado.

Rastros em LA

Pelo menos 153 mil moradores de Los Angeles deixaram suas casas, segundo autoridades locais. O governo da Califórnia declarou emergência de saúde pública, alertando que a fumaça e o material particulado podem representar ameaças imediatas e de longo prazo.

Pó rosa despejado sobre regiões de Los Angeles deixou rastros em residências e ruas da cidade. Nos últimos dias, agências internacionais de notícias divulgaram imagens das marcas. Veja algumas delas abaixo.

Pó rosa cobriu piscina e quintal de uma casa no bairro de Palisades, em LA, após o despejo do retardante de incêndios na região por uma equipe aérea de brigadistas Imagem: Justin Sullivan / Getty Images / AFP

Residência no bairro de Mandeville Canyon foi uma das cobertas pela substância rosa após sobrevoo de brigadistas sobre a região Imagem: Agustin Paullier / AFP

Phos-chek, o retardante de chamas em pó que pintou os céus de Los Angeles e seus arredores de rosa após os incêndios florestais de janeiro de 2025 Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Entradas de outras casas em Mandeville Canyon também foram cobertas pelo pó rosa Imagem: Agustin Paullier / AFP

Carros também foram "pintados" de rosa

Pó rosa também caiu sobre carros estacionados em ruas do bairro de Mandeville Canyon, em Los Angeles Imagem: Agustin Paullier / AFP

Veículo em LA coberto por Phos-chek, o retardante de chamas em pó que pintou os céus de Los Angeles e seus arredores de rosa após os incêndios florestais de janeiro de 2025 Imagem: Justin Sullivan/Getty Images

Outro carro "pintado" parcialmente pelo retardante de chamas em pó em LA Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Como age a substância no meio ambiente?

A empresa Perimeter, que fornece a substância, disse à CBS que o fosfato muda a forma com que a celulose nas plantas se decompõe e as torna não inflamáveis. Centenas de milhares de galões têm sido empregados nos últimos dias para tentar conter o avanço do fogo sobre outros bairros através dos penhascos e outras áreas verdes que são de difícil acesso a bombeiros pelo solo, explicou o Departamento de Bombeiros da Califórnia.

Morador de Los Angeles observa de um terraço o despejo de retardante de incêndios durante sobrevoo de aeronave na região Imagem: Mario Tama / Getty Images / AFP

Pó é considerado seguro para pessoas. Há, contudo, preocupações sobre o seu impacto sobre a vida selvagem nas matas da área. O Serviço Florestal proíbe o uso de supressores aéreos sobre leitos de rios, córregos e outros corpos de água e também em habitats de espécies ameaçadas, "exceto quando a vida humana ou segurança pública estão ameaçadas" devido aos possíveis efeitos na saúde de peixes e outros animais terrestres (leia mais sobre a substância aqui).