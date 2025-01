Espátula, faca, fuê: kit de cozinha com 19 itens de silicone está por R$ 74

O Guia de Compras UOL encontrou um kit de utensílios que promete ser ideal para quem busca completar a cozinha. O jogo conta com 19 peças, que também inclui um porta utensílios e uma tábua para preparar os alimentos. Com desconto de 63%, o conjunto está no valor de R$ 74 na Shopee.

Segundo o consumidor, o produto possui utensílios projetados para durar, pois são construídos com o topo de silicone e punhos de bambu. Saiba mais detalhes sobre o kit, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui 19 peças: batedor de ovos, pincel, concha, espátula, espátula vazada, redonda e pão duro, colher, colher vazada, pegador de macarrão e pegador, faca de chef, de corte geral, faca para pão, para legumes, para frutas, tesoura, porta utensílios e facas e tábua.

Utensílios de cozinha que prometem resistência;

Com o topo de silicone, que suportam calor de até 230°C, e punhos de bambu, de acordo com a marca;

Peças com furos para pendurar e armazenar da forma mais conveniente;

Disponível em diferentes cores que podem variar de preço.

O que diz quem comprou?

O kit de utensílios tem 1,5 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Nos comentários dos consumidores, os principais elogios ao kit foram a qualidade do material, facas afiadas e ótimo custo-benefício.

O kit é lindo, chegou tudo certinho. Super recomendo, achei de ótima qualidade. As facas super afiadinhas. Dah Melo

Estou muito apaixonada por esse kit. Ele é de ótima qualidade e lindo. As facas vieram afiadas, as colheres têm cabo de bambu com exceção do pegador e fuê (esse é plástico), mas todos com ótima qualidade. Eu recomendo demais! Alice Costa

Amei muito minha comprinha. Os utensílios são bem delicadinhos, então, se você está procurando coisas "extravagantes", tipo, grandes, é melhor comprar em outro lugar. Mas eu amei, estou preparando meu enxoval para me casar e essa sem dúvidas é a minha compra favorita até agora. Chegou antes do prazo e muito bem embaladinho. Alice Coutinho

Chegou dentro do prazo. Não parece ser muito resistente, mas pelo custo-benefício vale a pena. O jogo é completo, as facas parecem ser de boa qualidade. Vander Silva

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores demonstraram insatisfação com o tamanho dos utensílios, além de encontrar arranhões e falhas. Outros também relataram que a tesoura do kit não era eficiente. Confira os comentários avaliativos:

Chegou tudo certinho e na cor que escolhi. Mas, pelos comentários, achava que era diferente. A tábua de carne parece de brinquedo de tão pequena, a tesoura não corta nada, só as colheres que realmente fazem jus. André

Achei muito pequeno todas as peças, parece até de brinquedo, mas dá pra usar. Rosângela Gonçalves

Os produtos são lindos, parecem ter uma boa qualidade (a ver com o tempo), com exceção da tesoura, que é horrível. Mas é importante ressaltar que são utensílios bem pequenos). Eu não tinha notado isso por foto e comentários, então fica o alerta. O fuê (batedor de ovos) não tem cabo de madeira, como os demais utensílios, ele é de plástico. As facas são simples, como o esperado, mas são bem afiadas, o que me surpreendeu. Jani

