BNDES aprova R$3,8 bi para termelétrica a gás natural em Barcarena

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio financeiro de 3,8 bilhões de reais para a Portocem Geração de Energia implantar uma usina termelétrica movida a gás natural em Barcarena (PA).

A obra que é parte do Novo PAC inclui linha de transmissão de 3,8 km que será conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O BNDES coordenou a emissão de 4,5 bilhões de reais em debêntures simples, subscrevendo 3,8 bilhões de reais, recursos que serão destinados para obras civis, aquisição de máquinas, montagens, instalações e equipamentos.

Com investimento total de 5,4 bilhões de reais, o projeto consiste na implantação e operação da UTE Portocem I, em ciclo aberto (ciclo simples), com potência total de 1.571,9 megawatts (MW), com quatro turbogeradores de 392,97 MW, segundo nota do banco.

O empreendimento ganhou contrato no leilão de reserva de capacidade realizado pelo governo em 2021 e está sendo erguido pela norte-americana New Fortress Energy, que também opera um terminal de gás natural liquefeito (GNL) próximo ao local onde a usina está sendo construída.

Esse terminal de GNL, com capacidade de regaseificação de 15 milhões de metros cúbicos por dia, será a principal fonte de combustível para a termelétrica.

A New Fortress Energy anunciou no ano passado o início das obras de implantação da UTE Portocem I, estimando a entrada em operação do projeto em agosto de 2026.

A implantação da usina em Barcarena tem "inúmeras vantagens", apontou o BNDES, citando amplo acesso hidroviário pela Baía de Marajó para receber navios com gás natural e a proximidade de grande demanda de energia, principalmente da região metropolitana de Belém e da Alunorte, maior refinaria de alumina do mundo fora da China.

