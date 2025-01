BCE/Villeroy de Galhau: juros devem cair para nível neutro até o verão do Hemisfério Norte

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, afirmou nesta quarta-feira, 15, que a batalha contra a inflação está "praticamente vencida". Ele também projetou que os juros devem retornar ao nível neutro até o verão do Hemisfério Norte, entre junho e setembro deste ano, a depender dos dados.

Na visão dele, a taxa de juros próxima de 3% ainda está "significativamente acima do nível neutro", que estaria em cerca de 2%, o que coloca a política monetária no meio do caminho entre uma abordagem restritiva ou acomodatícia. "Se o declínio da inflação for confirmado nos próximos trimestres, como esperamos, o senso comum exigirá redução dos juros sem desaceleração no ritmo de relaxamento até o próximo verão", disse Villeroy, em discurso preparado para testemunho no parlamento da França.

A autoridade monetária também alertou sobre os riscos de baixa para o crescimento econômico da França, previsto para avançar 0,9% em 2025. "Mas não prevemos uma recessão no momento", pontuou, acrescentando que o Produto Interno Bruto (PIB) francês deverá se recuperar e subir cerca de 1,3% em 2026 e em 2027.

Villeroy recomendou que o governo da França reduza as taxas de juros sobre poupanças do Livret A, de 3% para 2,4%, e defendeu o compromisso com o controle da dívida fiscal no país. Segundo ele, a França precisa de um orçamento que "claramente reduza o déficit em 2025", detalhe as medidas a serem tomadas e "supere interesses partidários" para recuperar a credibilidade do país na Europa.