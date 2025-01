Velejador francês Charlie Dalin quebra recorde ao vencer regata Vendée Globo de volta ao mundo

O velejador francês Charlie Dalin venceu na terça-feira (14) a volta ao mundo da regata Vendée Globe, cruzando a linha de chegada na costa da Bretanha, no noroeste da França, em um tempo recorde. Ao concluir a prova em 64 dias, 19 horas, 22 minutos e 49 segundos ele superou em mais de nove dias o recorde estabelecido por Armel Le Cléac'h em 2017.

Dalin, que ficou em segundo na última edição da regata, em 2021, foi recebido por uma salva de apitos de navios perto do porto de Sables-d'Olonne. O velejador de 40 anos, liderou a maior parte da prova, e seu mais próximo concorrente, Yoann Richomme, estava mais de meio dia atrás. Sua esposa Perrine e seu filho de sete anos, Oscar, se juntaram a ele a bordo de seu barco "Macif" após ele cruzar a linha de chegada, e o exausto Dalin levantou os braços para o céu em triunfo.

"Eu nunca vivi emoções como essas. Com a luz do dia começando a surgir, é inacreditável", disse Dalin, de acordo com os organizadores.

"Eu sonho com este Vendée Globe desde o dia seguinte ao Vendée Globe de 2021. Há quatro anos, minha equipe e eu trabalhamos muito e demos tudo o que temos para construir esse super barco. Isso é o que vivemos, e conseguimos alcançar nosso objetivo."

Em 2021, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas foi rebaixado para segundo quando o vice-campeão Yannick Bestaven foi declarado vencedor após receber um bônus de tempo por ter ajudado um rival em dificuldades. Bestaven, cuja defesa do título terminou no final de dezembro devido a uma série de problemas com seu barco, superou Dalin por três horas depois que o bônus foi considerado.

A frustração daquele episódio deu pesadelos a Dalin nos anos seguintes, como ele contou à AFP antes de zarpar para esta edição. "Esse segundo lugar foi extremamente frustrante", recordou ele. "Por muito tempo, eu acordava no meio da noite. Revivia a regata, as manobras, minha escolha de vela para tentar entender onde deixei o tempo escorrer."

"Ele merece isso"

Na regata deste ano, Dalin tinha um barco mais poderoso e versátil do que há quatro anos e teve um clima relativamente favorável. Ele assumiu o controle da prova no final de novembro, quando contornou o Cabo da Boa Esperança. Ele e Sébastien Simon foram os únicos competidores a optar por entrar no meio do Oceano Índico, apesar de uma tempestade violenta, e evitar um desvio.

A coragem de Simon custou-lhe uma quebra do foil (asa) de estibordo, o que permitiu a Dalin assumir uma vantagem considerável sobre os rivais. No entanto, Richomme se empenhou e apagou uma diferença de 500 milhas náuticas em questão de dias ao contornar o sul da Austrália e assumiu uma liderança de nove minutos quando passaram pelo Cabo Horn.

O triunfo de Dalin tornou-se praticamente certo quando Richomme sofreu um rasgo na vela de proa de seu barco "Paprec Arkea" ao cruzar o Atlântico Norte.

"Acho que ele merece isso", disse Richomme alguns dias atrás. "O resultado do último Vendée Globe foi injusto para ele, e ele merece essa vitória."

