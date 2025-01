Autoridades tentam pela 2ª vez prender presidente afastado da Coreia do Sul

Autoridades da Coreia do Sul estão na casa do presidente Yoon Suk Yeol para prendê-lo pelo crime de insurreição após tentativa fracassada de impor a lei marcial no país. Tentativa acontece na madrugada de quarta-feira (15), no horário local, e tarde de terça (14) no Brasil.

O que aconteceu

Imagens mostraram veículos de autoridades na frente da casa de Yoon Suk Yeol. Ele está escondido na residência desde dezembro, usando sua equipe de segurança para resistir à prisão e a mandados de busca e apreensão.

Ônibus estacionados próximos à residência oficial da presidência protegem o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol de ser preso Imagem: Kim Hong-Ji/REUTERS

Esta é a segunda tentativa de prender o presidente afastado. No dia 3 de janeiro, autoridades estiveram na residência oficial para cumprir um mandado de prisão contra Yoon Suk Yeol, mas guardas presidenciais e as tropas militares da Coreia do Sul impediram a detenção.

Tentativa de impor lei marcial e processo de impeachment

Yoon está sendo investigado criminalmente por insurreição devido a sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em 3 de dezembro. A decisão surpreendeu a Coreia do Sul e provocou o primeiro mandado de prisão para um presidente em exercício. Em 14 de dezembro, a Assembleia Nacional suspendeu Yoon da presidência.

Político também enfrenta um julgamento de impeachment que começaria a ser julgado hoje na corte sul-coreana. O presidente afastado, no entanto, tem resistido a contribuir com as investigações e não compareceu ao tribunal nesta terça, o que fez o início dos trabalhos serem adiados. Seus advogados alegaram "preocupações com a segurança e possíveis incidentes".

Processo deve durar até meados de junho. Medida pode resultar na saída definitiva do líder ou na devolução de seus poderes.

(Com Reuters e RFI)