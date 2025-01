AGU expressa 'grave preocupação' por resposta da Meta sobre fact-checking

A Advocacia-Gera da União (AGU) vê com "grave preocupação" a resposta da Meta a um pedido de explicações sobre sua nova política de verificação de conteúdo, segundo um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (14).

"Alguns aspectos constantes do documento da Meta causam grave preocupação na AGU e em órgãos do governo federal", que avalia que "os atuais termos de uso das plataformas, assim como as mudanças informadas agora pela Meta, não estão adequados à legislação brasileira e não são suficientes para proteção dos direitos fundamentais da cidadania", diz a AGU.

