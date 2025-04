Ministra das Finanças do Reino Unido diz que ainda pretende manter regras fiscais durante mandato

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que ainda pretende manter as regras fiscais impostas pelo atual governo até o final do mandato em 2029, apesar da turbulência econômica global.

Questionada pela imprensa se as regras fiscais do governo permanecerão inalteradas por todo o mandato do governo, Reeves respondeu: "Sim. Essas regras fiscais não são negociáveis porque são o alicerce da estabilidade e da segurança de que as famílias e as empresas precisam."

De acordo com as regras que ela estabeleceu em outubro - que visam equilibrar os gastos diários com a receita fiscal até 2029 - Reeves tem a opção de suspendê-las temporariamente "no caso de uma emergência ou de um choque econômico significativo para o Reino Unido".

Os Estados Unidos começaram a cobrar tarifas de 10% sobre as importações de muitos países no sábado, incluindo o Reino Unido. Taxas mais altas sobre produtos de grandes parceiros comerciais entraram em vigor nesta quarta-feira, incluindo tarifas de mais de 100% sobre as importações vindas da China.

Reeves reiterou que o Reino Unido continuará agindo de acordo com o interesse nacional, ao mesmo tempo em que pressionará por discussões com os EUA para chegar a um acordo que alivie a carga tarifária.

"Não queremos ver uma escalada das tarifas", disse Reeves. "Queremos fazer um acordo que apoie a economia do Reino Unido."

Falando separadamente à ITV, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que as tarifas dos EUA não são uma "fase passageira".

"Simplesmente pensar que qualquer mudança nas tarifas ou qualquer acordo será suficiente, na minha opinião, é errado, porque assim como fizemos com a defesa e a segurança, em que reconhecemos que o mundo está mudando, temos que nos preparar e agir de forma diferente", disse ele.

(Por Sachin Ravikumar)