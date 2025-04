Livro branco sobre comércio com EUA sinaliza disposição para comunicação e resolução, diz China

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China divulgou nesta quarta-feira, 9, o livro branco para a relação entre o país e os EUA. O documento menciona que a potência asiática está disposta a se comunicar com os norte-americanos sobre questões importantes nos campos econômico e comercial, além de promover conjuntamente o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações.

O livro branco sugere que as preocupações bilaterais sejam resolvidas por meio de diálogo e consulta igualitários. O texto principal inclui seis partes, que abordam desde a essência das relações econômicas e comerciais China-EUA, que é o benefício e o ganho mútuo, até maneiras de como os dois países podem resolver suas questões.

No entanto, a China reiterou que "se opõe firmemente" a medidas restritivas unilaterais e intimidatórias e tomou resolutamente contramedidas para proteger seus próprios direitos e interesses", destaca o documento, ao mencionar que as ações estão baseadas nos princípios do direito internacional e das leis.

A China ainda ressalta que "a história e os fatos" comprovam que o aumento de tarifas pelos Estados Unidos não resolverá os próprios problemas, mas sim desencadeará fortes flutuações nos mercados financeiros, aumentará a pressão inflacionária norte-americana, enfraquecerá a base industrial e aumentará o risco de uma recessão econômica nos EUA, o que é "efeito contrário ao desejado".