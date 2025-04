Deputado que diz querer morte de Lula foi condenado por violência de gênero

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) afirmou ontem, durante sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara, que quer que o presidente Lula (PT) morra.

Quem é o deputado

É policial federal licenciado. Gilvan Aguiar Costa é natural de Araióses (MA) e começou sua carreira política em 2018, quando se lançou candidato a deputado estadual, mas não foi eleito.

Seu primeiro mandato foi em 2020, como vereador de Vitória, ao ser eleito com 1.560 votos. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo PL do Espírito Santo com 87.994 votos.

Parlamentar integra duas comissões na Câmara. Gilvan da Federal é titular na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde aconteceu o episódio de ontem, e suplente na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial.

Gilvan foi condenado pela Justiça Eleitoral por violência política de gênero em março deste ano. Em 2021, quando ainda era vereador, ele chamou a deputada estadual Camila Valadão (PSOL-ES), que também era vereadora na época, de "satanista", "assassina de bebês" e "assassina de crianças" durante uma sessão da Câmara Municipal. A condenação fixa uma pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais à parlamentar.

O deputado também responde por calúnia e difamação contra Lula. Ele chamou o petista de "corrupto", "ladrão" e "descondenado".

O parlamentar ainda é réu sob acusação de transfobia contra a ativista política Deborah Sabará. Caetano Veloso e Chico Buarque também se uniram contra ele em uma ação judicial após serem acusados de utilizar dinheiro público "para fumar maconha".

Gilvan da Federal já bateu boca com o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente, durante uma votação no Congresso. Foi preciso a intervenção de seguranças para evitar confronto entre os dois. Em outra ocasião, ele chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para uma briga em um ringue profissional.

AGU pede abertura de investigação criminal por fala

Gilvan da Federal repetiu a frase sobre o presidente três vezes. "Eu vou te falar: Por mim, eu quero mais é que o Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos."

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu que a Polícia Federal e o Ministério Público abram investigação criminal. O órgão informou que as declarações podem configurar, em tese, os crimes de incitação ao crime e ameaça. Também afirma que as manifestações do deputado podem ter excedido os limites da imunidade parlamentar.

O deputado ainda mencionou o diagnóstico de câncer do presidente. Lula teve um tumor na garganta em 2011 e se curou após passar por tratamento. "Nem o diabo quer o Lula, é por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer. Tomara que tenha uma taquicardia porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o Brasil. E eu quero mais é que ele morra mesmo", concluiu.

Declaração ocorreu durante sessão que discutia um projeto de lei que propõe desarmar a segurança pessoal do presidente. Gilvan da Federal é relator do texto na Comissão de Segurança. A proposta, apresentada pelo deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), foi aprovada ontem, mas ainda precisa passar por outras duas comissões na Câmara antes de ir para análise do Senado.