Ações voltam a cair com escalada da guerra comercial; o setor de saúde recua

Por Sukriti Gupta e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram ainda mais nesta quarta-feira depois que a China mais do que dobrou suas tarifas sobre as importações dos Estados Unidos, com o setor de saúde liderando as quedas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou com mais tarifas específicas para o setor.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 3,5%. O setor de saúde teve queda de 5,8%, atingindo seu nível mais baixo desde outubro de 2022, depois que Trump reiterou os planos de uma tarifa "grande" sobre todas as importações farmacêuticas.

As gigantes farmacêuticas Roche, Novartis, Novo Nordisk e AstraZeneca caíram entre 6,9% e 5,8%

A China adotará tarifas de 84% sobre os produtos dos EUA a partir de quinta-feira, acima dos 34% anunciados anteriormente, informou o Ministério das Finanças, depois que as tarifas de 104% de Trump sobre as importações chinesas entraram em vigor nesta quarta-feira.

A guerra comercial absorveu a maior parte da atenção dos investidores, com o mercado pouco movimentado pelas notícias de que os conservadores alemães fecharam um acordo de coalizão com os Social-Democratas (SPD) após semanas de negociações, e pelo esboço de uma série de políticas destinadas a reavivar o crescimento econômico estagnado.

As tarifas desencadearam uma nova onda de vendas nos mercados globais, com os investidores abandonando a segurança dos títulos dos EUA em meio a temores de que a guerra comercial atinja gravemente o crescimento econômico e também aumente a inflação.

"Não houve nenhum progresso significativo em termos de negociações entre os EUA e os países que foram atingidos por essas tarifas recíprocas... Em nossa opinião, não há como a China recuar", disse Andrea Cicione, chefe de pesquisa da TS Lombard.

"Poderemos ter algum alívio se algumas dessas negociações forem bem-sucedidas... mas, até que isso aconteça, é difícil nos tornarmos muito mais construtivos, já que o risco de recessão está aumentando."

A União Europeia também disse que vai impor tarifas de 25% sobre uma série de importações dos EUA em uma primeira rodada de contramedidas, depois que as taxas específicas dos Estados Unidos para cada país também entraram em vigor.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 2,92%, a 7.679,48 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 3,00%, a 19.670,88 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 3,34%, a 6.863,02 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 2,75%, a 32.730,57 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 2,22%, a 11.797,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 2,85%, a 6.253,96 pontos.