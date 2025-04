Tragédia em boate na República Dominicana deixa mais de 120 mortos

O número de mortos no desabamento de uma boate na República Dominicana subiu para 124 nesta quarta-feira (9), enquanto a esperança por encontrar sobreviventes diminui.

O teto do "Jet Set", em Santo Domingo, desabou no dia anterior durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que estava entre os mortos.

Dezenas de parentes se reuniram em frente à boate, em hospitais e necrotérios, esperando notícias ou a identificação de seus entes queridos. Uma lista com os nomes das vítimas foi colocada na lona de uma tenda ao lado do local onde chegam os corpos.

Um filho de Mercedes López está desaparecido.

"Eles não nos deram nenhuma informação; não o encontramos nas listas ou nos hospitais", disse à AFP quando foi à tenda para buscar informações. "Angústia e muita dor".

"Estamos esperançosos de que Deus o tire de lá vivo", disse Larissa Minier, que espera saber o paradeiro do irmão.

- "Esperança" -

Sem parar, mais de 300 socorristas continuam as buscas entre os escombros de tijolos, chapas de zinco e barras de aço da boate.

Do ar, é possível ver a estrutura com o enorme buraco deixado pelo teto desabado.

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o número de mortos para 124 nesta quarta-feira e reiterou que nenhum outro sobrevivente foi encontrado desde as 19h00 GMT de terça-feira (16h00 no horário de Brasília).

"Ainda temos de 24 a 36 horas de trabalho restantes", disse ele aos repórteres. "A esperança é a última coisa que se perde".

As autoridades ainda não especificaram as nacionalidades das vítimas.

Um guindaste de construção auxiliou na remoção dos blocos e os socorristas usaram martelos hidráulicos.

Brigadistas de Porto Rico e Israel auxiliam nas operações.

As autoridades abriram bancos de sangue para receber doações na terça-feira.

Não há uma contagem oficial sobre o número de participantes do show. A boate tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 em pé.

A Jet Set disse ontem que está cooperando "total e transparentemente" com as autoridades para "esclarecer o que aconteceu".

- Voz do merengue -

Rubby Pérez foi uma das vozes mais icônicas do merengue, com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" e "Buscando tus besos".

Méndez afirmou que seu corpo foi recuperado no início da manhã. "Agradecemos sinceramente todo o amor, apoio e solidariedade que recebemos", disse a equipe de Pérez em um comunicado.

Artistas como Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas, Eddie Herrera, Gilberto Santa Rosa e Olga Tañón prestaram homenagem a ele.

- Luto nacional -

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também morreu no acidente, e seu funeral começou na manhã desta quarta-feira.

Os ex-jogadores de beisebol das Grandes Ligas, Octavio Dotel e Tony Blanco, também faleceram. A Major League Baseball (MLB) expressou "profunda tristeza" em uma declaração do comissário Rob Manfred.

É uma das maiores tragédias deste país, que recebeu 11 milhões de turistas em 2024. O governo declarou três dias de luto nacional.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Duas décadas antes desse evento, 136 detentos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio.

