Brasileiro na China: povo aprova retaliação e reage com memes ao 'tarifaço'

O estudante de administração pública Angelo Rigonatti, brasileiro que mora na China há um ano, disse, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL, que o povo chinês tem aprovado as medidas de retaliação do governo de Xi Jinping contra o aumento das tarifas imposto pelos Estados Unidos, além de reagir com bom humor nas redes sociais.

Da mesma forma que os brasileiros gostam de fazer memes, os chineses também gostam de fazer. O pessoal tem feito um monte de memes nas redes sociais chinesas, principalmente sobre aquelas ilhas onde os únicos habitantes são os pinguins [a Ilha Heard e as Ilhas McDonald, territórios australianos que também foram tarifados por Trump].

Mas o que eu posso te garantir é que essas declarações [do governo americano em reação às tarifas impostas pela China] chegam aos ouvidos dos chineses, tanto pela mídia tradicional (televisão ou rádio) quanto pela internet. Angelo Rigonatti, estudante brasileiro que mora na China

Na terça (1), Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". À China, os americanos aplicaram uma tarifa de 34%. Como resposta, o governo de Xi Jinping anunciou a mesma porcentagem sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

Na segunda (7), Trump reagiu e aplicou uma tarifa adicional de 50% em cima das taxas já impostas anteriormente ao país asiático. Com isso, os produtos chineses podem receber uma tarifa de até 104% para entrarem nos EUA. Novamente, como resposta, a China também elevou hoje para 84% a carga tarifária aos produtos americanos importados.

Realmente, há aquela tensãozinha de que algo está começando, mas, no geral, podemos dizer que o cidadão médio chinês está tranquilo em relação à situação.

Obviamente, ninguém gostaria de estar numa situação como essa, uma possível guerra comercial, mas os chineses com quem eu tenho contato [o tio da padaria, a tia da floricultura, os meus colegas de classe etc] estão de acordo com as medidas tomadas pelo governo chinês, não baixando a cabeça para o governo americano. Angelo Rigonatti, estudante brasileiro que mora na China

Veja a íntegra do programa: