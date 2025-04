IBGE: pesquisa sobre varejo trouxe revisão extraordinária de dados corrigidos por informante

Uma correção nos dados fornecidos por um grande informante do setor de artigos farmacêuticos na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) levou a uma revisão na série histórica da pesquisa retroativa a fevereiro de 2024. Os novos dados mudaram o desempenho tanto do comércio varejista quanto do comércio varejista ampliado no fechamento do ano de 2024, explicou Cristiano Santos, gerente da pesquisa no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Essa correção afeta a série desde fevereiro de 2024", reforçou Santos. "Puxou para baixo, mas não houve nenhum tipo de mudança de interpretação (sobre o desempenho do varejo como um todo)", esclareceu.

Com a entrada dos novos dados do informante, o volume vendido pela atividade farmacêutica no acumulado do ano de 2024 passou de uma alta de 14,2% para um aumento de 7,4%.

Como consequência, o desempenho do varejo restrito no ano saiu de uma elevação de 4,7% para 4,1%, e o do varejo ampliado, de elevação de 4,1% para 3,7%.

"Foi uma revisão extraordinária de dados, decorrente de dados corrigidos encaminhados diretamente para a pesquisa, dentro da atividade de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, recebidos em março", disse Santos. "Foi um informante só."

Além da revisão pontual de dados do informante em questão, o IBGE também conduziu na PMC referente a fevereiro a atualização dos modelos e dos fatores de ajuste sazonal.

"É um procedimento de rotina da pesquisa, é procedimento que é feito a cada dois anos", lembrou Santos.

Segundo ele, o procedimento é feito com transparência e "muitas das vezes praticamente não altera os dados ajustados".

Na série com ajuste sazonal, o IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em janeiro de 2025 ante dezembro de 2024, de uma queda de 0,1% para uma elevação de 0,2%. No varejo ampliado, a taxa de janeiro ante dezembro foi revista de um aumento de 2,3% para alta de 2,7%.