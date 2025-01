Varejo tem desempenho irregular em dezembro, mostra índice da Getnet

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo nacional em dezembro tiveram resultados mistos, com setor de serviços às famílias recuando enquanto outros segmentos avançaram, segundo dados da empresa de meios de pagamento Getnet em parceria com o Santander Brasil, divulgados nesta segunda-feira.

O índice geral apurado pelas empresas, IGet, teve alta de 0,2% em dezembro, apoiado em supermercados.

Mas o IGet Serviços recuou em dezembro 1,8% em comparação a novembro. Os serviços de alojamento e alimentação recuaram 2,6% no mês, após dado positivo em novembro (+5,6%).

Já o IGet Varejo Ampliado, que mede o desempenho do comércio varejista, incluindo itens de grande peso como veículos e materiais de construção, registrou um leve crescimento de 0,2% em dezembro, após a alta de 5,3% em novembro, com um aumento em 12 meses de 4,9%, afirmaram as empresas.

Por sua vez, o IGet Varejo Restrito, que acompanha categorias do varejo com produtos de consumo recorrente e bens duráveis, subiu 6,4% na comparação anual. "Esse resultado foi sustentado, sobretudo, pelo bom desempenho de supermercados (+4,1% no mês), artigos farmacêuticos (+1,0% no mês) e combustíveis (+0,9% no mês)", afirmaram as empresas em comunicado à imprensa.

"Entretanto, alguns segmentos apresentaram retração, como móveis e eletrodomésticos (-5,3% no mês) e vestuário (-3,7% no mês), sinalizando uma desaceleração em determinados tipos de consumo", acrescentaram.

"Embora o menor crescimento econômico possa impactar o varejo, o mercado de trabalho aquecido deve evitar uma desaceleração mais acentuada", disse o vice-presidente de finanças da Getnet, Fabio Coelho, no comunicado.

Mais cedo, a rival Stone divulgou seu índice de vendas no varejo. Segundo a empresa, o comércio varejista no Brasil sofreu queda de 1,7% nas vendas em dezembro sobre um ano antes, recuando 3,5% ante novembro, pressionado pelo desempenho de lojas físicas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)