Milei sim, Lula não: por que presidente brasileiro faltará à posse de Trump

Donald Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, dia 20. Em meio ao imbróglio envolvendo a liberação do passaporte de Jair Bolsonaro para participar do evento, uma falta é certa: a do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que aconteceu

Lula não participará da posse de Trump. Com Brasil, futuro presidente americano seguiu protocolo tradicional das posses presidenciais nos EUA, para as quais não são convidados chefes de Estado ou governo, e sim diplomatas.

Medida seria adotada por segurança e para reforçar a ideia de supremacia americana. Não haveria necessidade de reconhecimento de outras nações.

O presidente brasileiro também não foi convidado para a posse de Barack Obama em 2009. Mesmo com agenda alinhada a de Lula, Obama convidou apenas embaixadores.

Embaixadora do Brasil em Washington, Maris Luiza Voitti, estará na posse de Trump. A confirmação foi feita pela chancelaria brasileira. O convite segue a tradição americana.

Mas Trump abriu exceção ao protocolo e convidou líderes da extrema direita. Um deles é presidente argentino Javier Milei. Presença dele é dada como certa pelo jornal La Nación.

Primeira-ministra italiana e presidente de El Salvador também receberam convites. Georgia Meloni e Nayib Bukele, ambos de direita, foram chamados para participar da cerimônia.

Bolsonaro ainda não está confirmado na posse. O ex-presidente diz ter sido convidado e pediu liberação do passaporte, apreendido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal, para poder viajar. Mas o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a defesa do ex-presidente brasileiro apresente um documento oficial que comprove o convite para a cerimônia.

O convite citado por Bolsonaro é um email encaminhado a seu filho Eduardo. Na mensagem, enviada em português para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e encaminhada a seu pai, o comitê de posse indaga se o ex-presidente poderá participar do evento.

Moraes questiona a origem do e-mail pelo qual teria sido feito o convite de Trump. "O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que, a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado: "info@t47inaugural.com", e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado", afirmou.

Bolsonaro deve responder STF hoje

Ex-presidente esclarecerá dúvidas apresentadas por Moraes. O advogado Celso Vilardi está à frente da defesa de Bolsonaro desde o último dia 9 e assinará o documento. A expectativa é que ele protocole nesta segunda-feira (13) o complemento das informações pedidas pelo ministro.

Criminalista tem grandes casos no currículo. O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o empresário Eike Batista e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta são alguns dos clientes já atendidos por Vilardi.

Anteriormente, defesa de Bolsonaro estava a cargo de Paulo Cunha Bueno. O advogado segue na equipe que representa o ex-presidente, mas saiu da coordenação.