Ibovespa tem avanço modesto com apoio de Petrobras e bancos

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha leve alta nesta segunda-feira, com uma sessão favorável para as ações da Petrobras e de bancos contrastando com o sentimento de aversão a risco nos mercados globais, que seguiam pressionados pelas incertezas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos.

Por volta de 11h30, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,15%, a 119.032,8 pontos, após fechar na sexta-feira com queda de 0,77%, a 118.856,48. O volume financeiro somava 2,86 bilhões de reais.

"O mercado fechou a semana pressionado na região de suporte em 118.600 pontos que não pode ser perdido", destacou análise técnica do Itaú BBA, ressaltando que se a região de suporte for perdida, abrirá mais uma janela de baixa.

A equipe de equity research do banco acrescentou que alguns índices como o de consumo e o imobiliário já renovaram mínima e operam ao menor nível dos últimos quatro anos, em mais um sinal de fragilidade no mercado.

"Mas calma, não vamos sofrer por antecipação! O Ibovespa e o índice Small caps ainda não renovaram mínima e seguem respeitando suportes. Mas a cada dia que passa, aumentam as ações que marcam mínimas elevando ainda mais o risco de mais quedas a frente" afirmaram analistas no Diário do Grafista.

Nesta segunda, a atenção recai sobre as projeções ligeiramente mais altas para a inflação neste ano e no próximo, em meio a expectativa também mais alta para o nível da cotação do dólar em 2026, de acordo com pesquisa Focus.

As mudanças seguem a divulgação do IPCA de dezembro na semana passada, que registrou alta mensal e encerrou o ano de 2024 com inflação acima do teto da meta do Banco Central.

Os agentes do mercado financeiro também acompanharam comentários do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em evento do Bradesco Asset.

Nos Estados Unidos, os índices acionários indicavam uma continuação do sentimento de sexta-feira, quando fecharam com quedas de mais de 1% após dados fortes de emprego no país sinalizarem uma economia resiliente.

A leitura do mercado de trabalho norte-americano reforçou perspectivas de uma abordagem cautelosa sobre juros pelo Federal Reserve e levou os juros futuros a deixarem de precificar até mesmo um corte na taxa este ano por parte do Fed.

O ínício do novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescenta uma nova camada de incertezas quanto às pressões sobre os preços na maior economia do mundo.

Ainda na cena externa, dados da alfândega mostraram que as exportações da China ganharam impulso em dezembro, superando a previsão de economistas em pesquisa da Reuters, com as importações também mostrando recuperação.

"Fazia tempo que a gente não ganhava uma dose de bom humor com a economia chinesa", afirmou o especialista em mercado Felipe Sant'Anna, da mesa proprietária Star Desk.

A bolsa brasileira também deve manter a liquidez reduzida observada nos primeiros dias do ano, disse Sant'Anna.

"Não vejo um grande incremento de liquidez... principalmente até o dia 20 de janeiro, quando Donald Trump toma posse, e então pode ou não implementar as suas políticas de tarifas, fiscais e tudo mais", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,87%, favorecida pelo bom desempenho do petróleo no mercado externo, onde o barril do Brent, referência para a estatal, avançava 1,04%. A companhia informou nesta segunda-feira que segue em análise com a Unigel em relação aos contratos de fábricas de fertilizantes, após a Reuters noticiar que a empresa pode fechar acordo para retomar a gestão de suas fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, atualmente arrendadas para a Unigel.

- BTG PACTUAL UNIT ganhava 2,2%, após upgrade do JPMorgan a "overweighgt", com analistas destacando o múltiplo atual de 7,3 vezes do preço sobre lucro estimado para 2025, o que "oferece um bom ponto de entrada para uma empresa que aumentou seus lucros em mais de 3 vezes desde 2019", disseram em relatório. O JPM tem preço-alvo de 38 reais para o papel ao final deste ano.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,46%, também fornecendo apoio positivo relevante para o Ibovespa, enquanto BANCO BRADESCO PN subia 0,36%, BANCO DO BRASIL ON tinha acréscimo de 0,54% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 0,92%. O índice do setor financeiro na B3 tinha alta de 0,55%.

- VALE ON perdia 0,12%, mesmo em meio à alta nos contratos futuros de minério de ferro, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações do dia com alta de 1,92%, a 768,5 iuanes (104,82 dólares) a tonelada.