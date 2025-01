Homem é rendido com golpes de jiu jitsu após roubar joias em SP; vídeo

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após roubar uma joalheria no centro de Caraguatatuba, município no litoral paulista, na tarde do último sábado (11).

O que aconteceu

Assaltante levou mais de R$ 6 mil em joias antes de ser imobilizado. Gravações de uma câmera de segurança mostram o suspeito sendo rendido com golpes de jiu-jitsu por um homem que passava na rua no momento da fuga. Ele espera o assaltante se aproximar antes de derrubá-lo e aplicar uma chave de braço. Outras pessoas se aproximaram e ajudaram a pegar a mochila do assaltante.

Guarda Civil encontrou facão e dinheiro em bolsa de suspeito. A corporação afirmou ter achado um facão, usado para extorquir as vendedoras da joalheria; R$ 140 em espécie; as joias roubadas (avaliadas em R$ 6.649); dois celulares; uma camiseta e um par de chinelos.

Caso foi registrado como roubo a joalheria. O homem está detido na Delegacia de Caraguatatuba.